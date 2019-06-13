Закрасить/оставить? Нужна ли нам стрит-арт полиция

В Екатеринбурге закрасили портрет Модеста Мусоргского и буквы на кубике Ильи Мозги. При этом массу других , гораздо менее интересных работ стиратели-коммунальщики обошли своим вниманием. Почему так происходит? Нужно ли создавать отдельную полицию граффити , которая бы цензурировала и отбирала работы уличных художников. Как это может работать? И кому это нужно? Разбираемся в прямом эфире.