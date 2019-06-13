Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Закрасить/оставить? Нужна ли нам стрит-арт полиция

Запись эфира от 13 июня 2019г.

    В Екатеринбурге закрасили портрет Модеста Мусоргского и буквы на кубике Ильи Мозги. При этом массу других, гораздо менее интересных работ стиратели-коммунальщики обошли своим вниманием. Почему так происходит? Нужно ли создавать отдельную полицию граффити, которая бы цензурировала и отбирала работы уличных художников. Как это может работать? И кому это нужно? Разбираемся в прямом эфире.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Илья Мозги
    Евгений Фатеев
    Теги:
    стрит-арт, уличное искусство, граффити, Екатеринбург, Илья Мозги, Евгений Фатеев

    Новое и интересное

    Готовность №1: "Стенограффия" метит дворы и стены Екатеринбурга
    Город
    Готовность № 1: «Стенограффия» метит дворы и стены Екатеринбурга
    Две тысячи баллонов, тридцать пар рук: в Екатеринбурге началась пятая «Стенограффия». Сегодня, 3 июля, райтеры и бомберы официально дали старт месячному марафону уличного искусства. За этот день они замажут два десятка стен и заборов.
    Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
    05 сентября в 19:30
    С Олег Лоевский
    Здоровье онлайн
    Что съесть, чтобы похудеть?
    Что съесть, чтобы похудеть?
    От Светланы Зенковой
    Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
    Общество
    Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
    Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.