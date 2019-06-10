Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики

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Экс-глава фонда « Город без наркотиков» Евгений Ройзман в интервью ЕТВ комментирует дело Ивана Голунова.



Запомните — сбыт наркотиковэто любое отчуждение: продалподарилотдал за долгугостил — нет разницыэто сбыт. Подкинул — железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции — это не приготовлениене покушениеа прямой сбыт», — говорит Евгений Ройзман.