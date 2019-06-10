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Евгений Ройзман. Про Ивана Голунова и наркотики

Запись эфира от 10 июня 2019г.

    «Запомните — сбыт наркотиков, это любое отчуждение: продал, подарил, отдал за долг, угостил — нет разницы, это сбыт. Подкинул — железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции — это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт», — говорит Евгений Ройзман.
    Экс-глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман в интервью ЕТВ комментирует дело Ивана Голунова.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Евгений Ройзман
    Теги:
    мэрия, мэр, наркотики, Переломка, Медуза, Город без наркотиков, Евгений Ройзман

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