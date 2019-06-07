Онкология. Что делать, чтобы не умереть?
Запись эфира от 04 июля 2019г.
Каждый пятый житель Екатеринбурга умирает от рака. При этом уральские врачи уверяют, что если обнаружить заболевание на ранней стадии, то вероятность эффективного лечения будет очень большой.
В студии ЕТВ начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.
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Болезнь, которая старше чумы, сегодня рискует захватить Средний Урал: врачи кожвендиспансера не зря переживают, ведь регион скатывается к показателям 2012 года. Грешат и старики, и дети. А главная проблема кроется в промискуитете.
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