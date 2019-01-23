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Старшее поколение: востребованность на рынке труда

Запись эфира от 24 января 2019г.

  • Ирина Шутько
    Ирина Шутько, 24 января
    Продолжение: Работала в коммерческих компаниях и в государственных, но почему то мои желания обучаться новым навыкам пресекались на корню, намеками что обучаться мне в силу возраста, уже поздно, но учиться очень люблю.
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    • Ирина Шутько
      Ирина Шутько, 24 января
      Татьяна: Меня коснулась данная проблема. Вот уже пять лет прихожу к работодателям, какое то время работаю, но потом создаются такие условия в коллективе со стороны начальства чтобы настроить коллектив против моего присутствия.
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      • Ирина Шутько
        Ирина Шутько, 24 января
        Алла Валерьевна: Людей после 30 надо ценить.Умрут лет через 50 и всё. Будут одни офисные работники их только и уважают, как и сейчас везде говорят, что у нас вечно одни офисники. А люди, которые горбатятся по праздникам, в Новый Год, и т.д
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        • Ирина Шутько
          Ирина Шутько, 24 января
          Олег: Сейчас обращаясь на предприятие по поводу работы, работодатель предлагает заполнить анкету и затем говорят , что мы с вами свяжемся ..... Никто и никогда не перезвонил и не связался.
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          • Ирина Шутько
            Ирина Шутько, 24 января
            Влас Петрович: Мне 36,образование пту, колледж ползунова, сельхозакадемия, и то на работу не берут, о чём тут говорить нас ведут к краху,только такой вывод в голову приходит
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            • Ирина Шутько
              Ирина Шутько, 24 января
              Продолжаение: так как маленькие дети,а это вечные больничные,и декреты.А вообще,(я про нынешнее время)до 30 лет люди работоспособнее,до 30 же это молодёжь они очень ленивые и вот им только в офисах и сидеть кофе попивать.
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              • Ирина Шутько
                Ирина Шутько, 24 января
                От Аллы Валерьевны.У меня много знакомых,кого берут и в 45 и в 60.Это кондуктора,это продавцы-кассиры,это дворники.А уж извините зажравшиеся офисники,то туда уже да-до 30 и лентяев.Я лично знаю то,что до 30 боятся брать,так как маленькие де
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                • Маргарита Антонова, 24 января
                  Может сделать квоту для работодателей? Чтобы обязательно треть коллектива была 50+? И не будет таких проблем
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                  • Ирина Шутько
                    Ирина Шутько, 24 января
                    Наталья: Здравствуйте. Я инвалид 3 группы, группа рабочая но у меня одно я очень плохо хожу. И из-за этого я не могу найти работу. На пенсию в восемь тысяч не прожить. Что делать, скажите?
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                    Свердловская прокуратура выявила нарушения прав старшего поколения, когда в объявлениях о вакансии предприятия устанавливают ограничения по возрасту.
                    После пенсионного реформы власти внимательно следят за соблюдением прав работников предпенсионного возраста и даже обещали расширить рынок вакансий. Где работать пятидесятилетним, чтобы оставаться востребованным? И что делать, если права действительно нарушают, обсудим на ЕТВ.

                    В студии:

                    Михаил Сергеевич Балакин — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области

                    Марина Подгайская — директор компании «Кадровые технологии»
                    Ведущие:
                    Владислав Горин
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