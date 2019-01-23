Старшее поколение: востребованность на рынке труда
Запись эфира от 24 января 2019г.
- Ирина Шутько, 24 январяПродолжение: Работала в коммерческих компаниях и в государственных, но почему то мои желания обучаться новым навыкам пресекались на корню, намеками что обучаться мне в силу возраста, уже поздно, но учиться очень люблю.
- Ирина Шутько, 24 январяТатьяна: Меня коснулась данная проблема. Вот уже пять лет прихожу к работодателям, какое то время работаю, но потом создаются такие условия в коллективе со стороны начальства чтобы настроить коллектив против моего присутствия.
- Ирина Шутько, 24 январяАлла Валерьевна: Людей после 30 надо ценить.Умрут лет через 50 и всё. Будут одни офисные работники их только и уважают, как и сейчас везде говорят, что у нас вечно одни офисники. А люди, которые горбатятся по праздникам, в Новый Год, и т.д
- Ирина Шутько, 24 январяОлег: Сейчас обращаясь на предприятие по поводу работы, работодатель предлагает заполнить анкету и затем говорят , что мы с вами свяжемся ..... Никто и никогда не перезвонил и не связался.
- Ирина Шутько, 24 январяВлас Петрович: Мне 36,образование пту, колледж ползунова, сельхозакадемия, и то на работу не берут, о чём тут говорить нас ведут к краху,только такой вывод в голову приходит
- Ирина Шутько, 24 январяПродолжаение: так как маленькие дети,а это вечные больничные,и декреты.А вообще,(я про нынешнее время)до 30 лет люди работоспособнее,до 30 же это молодёжь они очень ленивые и вот им только в офисах и сидеть кофе попивать.
- Ирина Шутько, 24 январяОт Аллы Валерьевны.У меня много знакомых,кого берут и в 45 и в 60.Это кондуктора,это продавцы-кассиры,это дворники.А уж извините зажравшиеся офисники,то туда уже да-до 30 и лентяев.Я лично знаю то,что до 30 боятся брать,так как маленькие де
- Маргарита Антонова, 24 январяМожет сделать квоту для работодателей? Чтобы обязательно треть коллектива была 50+? И не будет таких проблем
- Ирина Шутько, 24 январяНаталья: Здравствуйте. Я инвалид 3 группы, группа рабочая но у меня одно я очень плохо хожу. И из-за этого я не могу найти работу. На пенсию в восемь тысяч не прожить. Что делать, скажите?
Свердловская прокуратура выявила нарушения прав старшего поколения, когда в объявлениях о вакансии предприятия устанавливают ограничения по возрасту.
После пенсионного реформы власти внимательно следят за соблюдением прав работников предпенсионного возраста и даже обещали расширить рынок вакансий. Где работать пятидесятилетним, чтобы оставаться востребованным? И что делать, если права действительно нарушают, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Михаил Сергеевич Балакин — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области
Марина Подгайская — директор компании «Кадровые технологии»
После пенсионного реформы власти внимательно следят за соблюдением прав работников предпенсионного возраста и даже обещали расширить рынок вакансий. Где работать пятидесятилетним, чтобы оставаться востребованным? И что делать, если права действительно нарушают, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Михаил Сергеевич Балакин — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области
Марина Подгайская — директор компании «Кадровые технологии»
Новое и интересное
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
Общество
На Городском пруду появилась скульптура из застывшей воды — символ памяти о Краснознаменной группе, которую снесли с Плотинки шесть лет назад.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.