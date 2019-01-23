Старшее поколение: востребованность на рынке труда

Свердловская прокуратура выявила нарушения прав старшего поколения , когда в объявлениях о вакансии предприятия устанавливают ограничения по возрасту.

После пенсионного реформы власти внимательно следят за соблюдением прав работников предпенсионного возраста и даже обещали расширить рынок вакансий. Где работать пятидесятилетним , чтобы оставаться востребованным? И что делать , если права действительно нарушают , обсудим на ЕТВ.



В студии:



Михаил Сергеевич Балакин — заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области



Марина Подгайская — директор компании « Кадровые технологии»

