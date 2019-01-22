В первый класс, как в первый раз
Запись эфира от 25 января 2019г.
Очередной ажиотаж в Екатеринбурге вокруг записи детей в в первые классы. Приемная кампания для ребят по месту жительства начнется только 1 февраля, а в многофункциональных центрах уже разобрали все талоны на подачу документов. Стоит ли переживать и бить тревогу родителям?
Обсудим на ЕТВ.
Екатерина Александровна Сибирцева — начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга
Сергей Александрович Федоров — руководитель проектов в Екатеринбургском филиале Ростелекома
Светлана Васильевна Кузнецова — прокурор Екатеринбурга
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Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
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В первый класс, как в первый раз