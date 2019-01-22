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В первый класс, как в первый раз

Запись эфира от 25 января 2019г.


    Очередной ажиотаж в Екатеринбурге вокруг записи детей в в первые классы. Приемная кампания для ребят по месту жительства начнется только 1 февраля, а в многофункциональных центрах уже разобрали все талоны на подачу документов. Стоит ли переживать и бить тревогу родителям?
    Обсудим на ЕТВ.

    Екатерина Александровна Сибирцева — начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга
    Сергей Александрович Федоров — руководитель проектов в Екатеринбургском филиале Ростелекома
    Светлана Васильевна Кузнецова — прокурор Екатеринбурга
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Светлана Кузнецова
    Екатерина Сибирцева
    Теги:
    прокуратура Екатеринбурга, МФЦ, Ростелеком, запись в первый класс, школа, Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева

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