В первый класс, как в первый раз

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Екатерина Александровна Сибирцева — начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга

Сергей Александрович Федоров — руководитель проектов в Екатеринбургском филиале Ростелекома Светлана Васильевна Кузнецова — прокурор Екатеринбурга

Очередной ажиотаж в Екатеринбурге вокруг записи детей в в первые классы. Приемная кампания для ребят по месту жительства начнется только 1 февраляа в многофункциональных центрах уже разобрали все талоны на подачу документов. Стоит ли переживать и бить тревогу родителям?Обсудим на ЕТВ.