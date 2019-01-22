Если в квитанции переплата
Запись эфира от 23 января 2019г.
- Татьяна Михайловна, 23 январяУ меня две квартиры. Одна не благоустроенная, там печка, вода и туалет на улице. А вторая благоустроенная. Почему сумма за содержание жилья за квадратный метр берут одинаково?
- Надежда Маркова, 23 январяОт Зои: Почему так дорого Берут за вывоз мусора С каждого подписанного Это очень дорого
Если вам неправильно начисляют коммунальные платежи, то теперь управляющую компанию можно за ошибку и оштрафовать. Как это сделать, и кто должен проверять квитанции на оплату? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Оксана Амелина — заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга
Елена Кузьмина — замначальника отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Максим Ефремов — житель дома по ул. Восстания
В студии:
Оксана Амелина — заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга
Елена Кузьмина — замначальника отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
Максим Ефремов — житель дома по ул. Восстания
Новое и интересное
«НПО автоматики» подозревают в нарушениях при исполнении госконтрактов
Экономика
Сумма ущерба, которая выявлена аудитом, составляет 500 миллионов рублей.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Опыты на людях: разделяем мусор
Городские истории
Разбираемся, готовы ли уральцы к цивилизованному обращению с отходами.