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Если в квитанции переплата

Запись эфира от 23 января 2019г.

  • Татьяна Михайловна, 23 января
    У меня две квартиры. Одна не благоустроенная, там печка, вода и туалет на улице. А вторая благоустроенная. Почему сумма за содержание жилья за квадратный метр берут одинаково?
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    • Надежда Маркова
      Надежда Маркова, 23 января
      От Зои: Почему так дорого Берут за вывоз мусора С каждого подписанного Это очень дорого
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      Если вам неправильно начисляют коммунальные платежи, то теперь управляющую компанию можно за ошибку и оштрафовать. Как это сделать, и кто должен проверять квитанции на оплату? Обсудим на ЕТВ.

      В студии:

      Оксана Амелина — заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга
      Елена Кузьмина — замначальника отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
      Максим Ефремов — житель дома по ул. Восстания
      Ведущие:
      Оксана Маклакова
      Гости:
      Оксана Амелина
      Теги:
      ЖКХ, коммунальная авария, проверка, УК, Октябрьский район, Оксана Амелина

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