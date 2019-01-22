Если в квитанции переплата

Если вам неправильно начисляют коммунальные платежи , то теперь управляющую компанию можно за ошибку и оштрафовать. Как это сделать , и кто должен проверять квитанции на оплату? Обсудим на ЕТВ.



В студии:



Оксана Амелина — заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга

Елена Кузьмина — замначальника отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

Максим Ефремов — житель дома по ул. Восстания

