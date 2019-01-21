Похоронить вождя
Запись эфира от 22 января 2019г.
- Светлана Зенкова, 22 январяШарабан Ольга Ленин был германским ставленником!Для того,чтрбы свергнуть царя!
- Ирина Шутько, 22 январяСергей: Там нету тела лежит восковая фигура
- Светлана Зенкова, 22 январяАндрей Сорокин для меня такого вопроса нет. в Китае Мао спокойно лежит, никого это не волнует.у них есть чему поучиться.
- Светлана Зенкова, 22 январяИгорь Ведущий веди свой блог на ютюбе со своим мнением божественным а не на телевидение
- Ирина Шутько, 22 январяГирфан Мирасов: Ленин олицетворяет собой борьбу народа за свои права, справедливость и экономическое равенство.
- Ирина Шутько, 22 январяГирфан Мирасов: Символ того, что народ - настоящий источник власти, готовый всегда взять ее в свои руки. Именно такие идеи для нынешней власти неприемлемы.
- Светлана Зенкова, 22 январяВладислав Денисович Россия - правопреемница СССР, а Советское Государство, первое в мире, основал В. И. Ленин.
- Светлана Зенкова, 22 январяИван Не смейте переименовывать улицы. Чего вы в Ильича вцепились?
- Владислав Макурин, 22 январяРоссия - правопреемница СССР, а Советское Государство, первое в мире, основал В. И. Ленин.
- Олег Пятанов, 22 январяСкажите а зачем нужен Ленин если все в Рф Не так.Кому он нужен? Но переименовывать проспекты и улицы думаю не стоит. так как опять все за счет нас людей а не за счет правительства
- Ирина Шутько, 22 январяАлла Валерьевна: Давно пора захоронить! Пустая трата денег на него.
- Татьяна Попова, 22 январяА почему нельзя его возить по городам?
- Светлана Зенкова, 22 январяИванНельзя хоронить вождя. Это туристическая достопримечательность
- Олег Пятанов, 22 январядостопримечательность это когда памятник.
Хоронить, не трогать или отправить на гастроли? Каждый раз к годовщине смерти Ленина (которую отмечают 21 января) в обществе встает вопрос: может быть, все-таки захоронить Ленина?
Почему вождя мирового пролетариата каждый раз предлагают предать земле? А может быть, вообще Ленина стоит возить по городам: ведь для кого-то он как святой? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Андрей Лямзин — историк
Александр Ладыгин — депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ
Почему вождя мирового пролетариата каждый раз предлагают предать земле? А может быть, вообще Ленина стоит возить по городам: ведь для кого-то он как святой? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Андрей Лямзин — историк
Александр Ладыгин — депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ
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