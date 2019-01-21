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Похоронить вождя

Запись эфира от 22 января 2019г.

  • Светлана Зенкова, 22 января
    Шарабан Ольга​ Ленин был германским ставленником!Для того,чтрбы свергнуть царя!
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    • Ирина Шутько
      Ирина Шутько, 22 января
      Сергей: Там нету тела лежит восковая фигура
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      • Светлана Зенкова, 22 января
        Андрей Сорокин​ для меня такого вопроса нет. в Китае Мао спокойно лежит, никого это не волнует.у них есть чему поучиться.
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        • Светлана Зенкова, 22 января
          Игорь​ Ведущий веди свой блог на ютюбе со своим мнением божественным а не на телевидение
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          • Ирина Шутько
            Ирина Шутько, 22 января
            Гирфан Мирасов: Ленин олицетворяет собой борьбу народа за свои права, справедливость и экономическое равенство.
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            • Ирина Шутько
              Ирина Шутько, 22 января
              Гирфан Мирасов: Символ того, что народ - настоящий источник власти, готовый всегда взять ее в свои руки. Именно такие идеи для нынешней власти неприемлемы.
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              • Светлана Зенкова, 22 января
                Владислав Денисович ​Россия - правопреемница СССР, а Советское Государство, первое в мире, основал В. И. Ленин.
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                • Светлана Зенкова, 22 января
                  Иван​ Не смейте переименовывать улицы. Чего вы в Ильича вцепились?
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                  • Владислав Макурин, 22 января
                    ​Россия - правопреемница СССР, а Советское Государство, первое в мире, основал В. И. Ленин.
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                    • Олег Пятанов, 22 января
                      Скажите а зачем нужен Ленин если все в Рф Не так.Кому он нужен? Но переименовывать проспекты и улицы думаю не стоит. так как опять все за счет нас людей а не за счет правительства
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                      • Ирина Шутько
                        Ирина Шутько, 22 января
                        Алла Валерьевна: Давно пора захоронить! Пустая трата денег на него.
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                        • Татьяна Попова
                          Татьяна Попова, 22 января
                          А почему нельзя его возить по городам?
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                          • Светлана Зенкова, 22 января
                            Иван​Нельзя хоронить вождя. Это туристическая достопримечательность
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                            • Олег Пятанов, 22 января
                              достопримечательность это когда памятник.
                          Хоронить, не трогать или отправить на гастроли? Каждый раз к годовщине смерти Ленина (которую отмечают 21 января) в обществе встает вопрос: может быть, все-таки захоронить Ленина?
                          Почему вождя мирового пролетариата каждый раз предлагают предать земле? А может быть, вообще Ленина стоит возить по городам: ведь для кого-то он как святой? Обсудим на ЕТВ.

                          В студии:

                          Андрей Лямзин — историк
                          Александр Ладыгин — депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ
                          Ведущие:
                          Владислав Горин
                          Гости:
                          Андрей Лямзин
                          Александр Ладыгин
                          Теги:
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