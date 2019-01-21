Похоронить вождя

Хоронить , не трогать или отправить на гастроли? Каждый раз к годовщине смерти Ленина ( которую отмечают 21 января) в обществе встает вопрос: может быть , все-таки захоронить Ленина?

Почему вождя мирового пролетариата каждый раз предлагают предать земле? А может быть , вообще Ленина стоит возить по городам: ведь для кого-то он как святой? Обсудим на ЕТВ.



В студии:



Андрей Лямзин — историк

Александр Ладыгин — депутат Законодательного собрания от фракции КПРФ

