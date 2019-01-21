Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?

Запись эфира от 21 января 2019г.

    В Екатеринбурге — сезонный рост ОРВИ. Как справляются городские поликлиники с наплывом пациентов? В каком случае можно вызывать врача на дом, в каком идти в поликлинику? Что делать, если закончились талоны, а желание попасть к врачу нет.
    Чем опасно переносить болезнь на ногах? Спасет ли маска от заражения?

    В студии:

    Вадим Грачев, главный терапевт Екатеринбурга

    Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Харитонов
    Теги:
    скорая помощь, врачи, пациент, ОРВИ, инфекция, больница, болезнь, поликлиника, пневмония, эпидемия, корь, грипп, Александр Харитонов

    Новое и интересное

    Спасатели. В плену своего лица
    Городские истории
    Спасатели. В плену своего лица
    История мамы 4-летнего Марка, которая обязательно будет счастливой. И человека, подарившего им будущее.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    «Идеальное» тело
    «Идеальное» тело
    Рассказ девушки, которая пережила два приступа анорексии и выжила.