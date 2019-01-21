Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?

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Чем опасно переносить болезнь на ногах? Спасет ли маска от заражения?







В студии:

Вадим Грачев, главный терапевт Екатеринбурга Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга

В Екатеринбурге — сезонный рост ОРВИ. Как справляются городские поликлиники с наплывом пациентов? В каком случае можно вызывать врача на домв каком идти в поликлинику? Что делатьесли закончились талоныа желание попасть к врачу нет.