Екатеринбург гриппует. Чем лечиться и как вызывать врача?
Запись эфира от 21 января 2019г.
В Екатеринбурге — сезонный рост ОРВИ. Как справляются городские поликлиники с наплывом пациентов? В каком случае можно вызывать врача на дом, в каком идти в поликлинику? Что делать, если закончились талоны, а желание попасть к врачу нет.
Чем опасно переносить болезнь на ногах? Спасет ли маска от заражения?
В студии:
Вадим Грачев, главный терапевт Екатеринбурга
Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга
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