Отмена маршрутов
Запись эфира от 17 января 2019г.
- Надежда Маркова, 17 январяАноним: Я сижу в декрете, если делать пересадки, денег не хватит. как быть
- Надежда Маркова, 17 январяАноним: Почему по проездному "Временной тариф" я должна за свои деньги переходить на другую остановку или ждать транспорт? Ведь время ожидания нигде не будет фиксироваться и не будет вычитаться
- Надежда Маркова, 17 январяПавел: Зачем мне три пересадки, правильно это мои деньги, а не деньги чиновников которые "якобы о нас заботятся". Пускай сядет самостоятельно на окружной не на личное авто а на транспорт общественный и доберётся до хладокомбината
- Александр Лабазов, 17 январяПовременной тариф не предусматривает поездки в метро и на коммерческом транспорте, почему?
- Надежда Маркова, 17 январяНаталья: Что будет с маршрутом 039? Для нас это единственная возможность проезда до работы. Спасибо.
- Надежда Маркова, 17 январяМарина: Для детей очень не удобны пересадки. Как то спокойней если мел в автобус и точки назначения.
- Светлана Зенкова, 17 январяИрина Зубрицкая Трамваи имеют свойство вставать на маршруте,например на Радищева,куда бежать
- Надежда Маркова, 17 январяЛюбовь: прошу вернуть 24 маршрут, живем на улице Папанина. Многодетная семья. Сейчас чтоб нам добраться до поликлинике нам нужно две пересадки, очень не удобно и долго.
- Светлана Зенкова, 17 январяТамара Соколова Когда по Фурманого будут ходить хоть как-нибудь транспорт,до парка Маяковского.
- Надежда Маркова, 17 январяТатьяна: С очень большим интервалом 40-60 минут стал ходить автобус №28, раньше ходил регулярно
- Надежда Маркова, 17 январяСветлана: Возможно ли сделать остановку 25 маршрута автобуса у КОРа,так как убрали 04 маршрут и нет остановки там.
- Надежда Маркова, 17 январяРеджина: В 10 ч.вечера с площади 1905 г. , не могла уехать в Академический, посему так рано перестают ездить автобусы. В Москве до 12 ч. ходят, у нас в чём проблема?
- Светлана Зенкова, 17 январяАлександр КомаровГражданин Федотов, пожилым людям очень трудно пересаживаться. Им теперь дома сидеть и "не мешаться" в общественном транспорте?
- Светлана Зенкова, 17 январяАлександр КомаровПредварительную работу по отмене 024 маршрута провели неудовлетворительно.
- Надежда Маркова, 17 январяДенис: Я лучше подожду, чем соблюдать ваши нормативы про две пересадки, и платить в два раза больше.
- Светлана Зенкова, 17 январяИрина Зубрицкая Приглашаю на сортировку к 6-20,поедем на ферганскую,с пересадками!я раньше приезжала на работу к 7-35 на 024,а теперь 8-00!
- Надежда Маркова, 17 январяСемен: Я вообще считаю,что нужно никого не убирать,просто с убыточных маршрутов машины снять и интервалы увеличить на убыточных маршрутах.
- Надежда Маркова, 17 январяАндрей: С 24,до этого была проблема с 067,если не ошибаюсь, который также отменили, и сейчас приходится ездить к примеру в район Меги, только с пересадкой
- Саян Жамбалов, 17 январяПосле отмены 24 маршрута стало и больше пересадок и больше ожидаешь другие маршруты. 024 маршрут ходил часто и был очень популярен. С остановки поликлиника, общежитие уже не доехать до центра. Приходится ждать транспорт 30 минут
- Надежда Маркова, 17 январяI: Какая светлая голова анализировала поток 034 маршрута до ТЦ Мега? Верните 034
- Надежда Маркова, 17 январяАлександр: Вы уверены, что все эти подписи от тех, кто реально пользовался 024 маршрутом? Я не уверен!!
- Светлана Зенкова, 17 январяАлександр ЛабазовЗабыли про третий вариант: Ждать недолго и без пересадок. Именно таким маршрутом был 024
- Надежда Маркова, 17 январяРуси: вопрос - почему именно 024 стал дублирующим, а другие нет? Конкретно улицу Окружную оставили вообще без автобуса.
- Надежда Маркова, 17 январяЛидия: Только 024 маршрут начинал ездить с конечных в 5-30 и заканчивал ездить позже других!
- Магнит Удачи, 17 январяПочему в Екатеринбурге самые высокие тарифы на проезд в общественном транспорте по сравнению с соседями: В Перми проезд стоит 20 рублей, в Челябинске - 20, в Тюмени только что подняли до 26. И это цены у них за наличку, по картам - дешевле.
- Александр Лабазов, 17 январяЗабыли про третий вариант: Ждать недолго и без пересадок. Именно таким маршрутом был 024. Почему такой вариант не указан в эфире?
- Ирина Шутько, 17 январяКогда откроют проспект Сахарова и какой транспорт там планируют запустить?
- Надежда Маркова, 17 январяСемен: Конечно, без пересадок, ну иногда в охотку можно.А я лично на остановке долго стоять не собираюсь, навигация же есть.
- Миша Чертов, 17 январяИ ОЧЕНЬ ПЛОХО ХОДИТ 26 АВТОБУС МЕГА ГЛОБУС СКАЖИТЕ 27 ТРАМВАЙ БУДЕТ ХОДИТЬ НА ВОКЗАЛ
- Миша Чертов, 17 январяЯ ЕЗЖУ НА ХЛАДОКОМБИНАТ ВСЕ ВРЕМЯ О24 МАРШРУТЕ ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК ОНА ДУБЛИРУЕТ ТРАМВАИ ХОДЯТ НА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ НА ЭЛЬМАШ ОНА ХОДИТ НА ХЛАДОКОМБИНАТ
В городе фактически началась транспортная реформа. Первые маршруты уже отменены и это вызвало протест. Горожане смогут от нее выиграть? Или получится сплошной убыток? На вопросы зрителей отвечает и. о. главы транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Федотов.
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