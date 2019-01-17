Отмена маршрутов

В городе фактически началась транспортная реформа. Первые маршруты уже отменены и это вызвало протест. Горожане смогут от нее выиграть? Или получится сплошной убыток? На вопросы зрителей отвечает и. о. главы транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Федотов.