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Отмена маршрутов

Запись эфира от 17 января 2019г.

  • Надежда Маркова
    Надежда Маркова, 17 января
    Аноним: Я сижу в декрете, если делать пересадки, денег не хватит. как быть
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    • Надежда Маркова
      Надежда Маркова, 17 января
      Аноним: Почему по проездному "Временной тариф" я должна за свои деньги переходить на другую остановку или ждать транспорт? Ведь время ожидания нигде не будет фиксироваться и не будет вычитаться
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      • Надежда Маркова
        Надежда Маркова, 17 января
        Павел: Зачем мне три пересадки, правильно это мои деньги, а не деньги чиновников которые "якобы о нас заботятся". Пускай сядет самостоятельно на окружной не на личное авто а на транспорт общественный и доберётся до хладокомбината
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        • Александр Лабазов, 17 января
          Повременной тариф не предусматривает поездки в метро и на коммерческом транспорте, почему?
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          • Надежда Маркова
            Надежда Маркова, 17 января
            Наталья: Что будет с маршрутом 039? Для нас это единственная возможность проезда до работы. Спасибо.
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            • Надежда Маркова
              Надежда Маркова, 17 января
              Марина: Для детей очень не удобны пересадки. Как то спокойней если мел в автобус и точки назначения.
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              • Светлана Зенкова, 17 января
                Ирина Зубрицкая Трамваи имеют свойство вставать на маршруте,например на Радищева,куда бежать
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                • Надежда Маркова
                  Надежда Маркова, 17 января
                  Любовь: прошу вернуть 24 маршрут, живем на улице Папанина. Многодетная семья. Сейчас чтоб нам добраться до поликлинике нам нужно две пересадки, очень не удобно и долго.
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                  • Светлана Зенкова, 17 января
                    Тамара Соколова Когда по Фурманого будут ходить хоть как-нибудь транспорт,до парка Маяковского.
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                    • Надежда Маркова
                      Надежда Маркова, 17 января
                      Татьяна: С очень большим интервалом 40-60 минут стал ходить автобус №28, раньше ходил регулярно
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                      • Надежда Маркова
                        Надежда Маркова, 17 января
                        Светлана: Возможно ли сделать остановку 25 маршрута автобуса у КОРа,так как убрали 04 маршрут и нет остановки там.
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                        • Надежда Маркова
                          Надежда Маркова, 17 января
                          Реджина: В 10 ч.вечера с площади 1905 г. , не могла уехать в Академический, посему так рано перестают ездить автобусы. В Москве до 12 ч. ходят, у нас в чём проблема?
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                          • Светлана Зенкова, 17 января
                            Александр Комаров​Гражданин Федотов, пожилым людям очень трудно пересаживаться. Им теперь дома сидеть и "не мешаться" в общественном транспорте?
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                            • Светлана Зенкова, 17 января
                              Александр Комаров​Предварительную работу по отмене 024 маршрута провели неудовлетворительно.
                          • Надежда Маркова
                            Надежда Маркова, 17 января
                            Денис: Я лучше подожду, чем соблюдать ваши нормативы про две пересадки, и платить в два раза больше.
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                            • Светлана Зенкова, 17 января
                              Ирина Зубрицкая Приглашаю на сортировку к 6-20,поедем на ферганскую,с пересадками!я раньше приезжала на работу к 7-35 на 024,а теперь 8-00!
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                              • Надежда Маркова
                                Надежда Маркова, 17 января
                                Семен: Я вообще считаю,что нужно никого не убирать,просто с убыточных маршрутов машины снять и интервалы увеличить на убыточных маршрутах.
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                                • Надежда Маркова
                                  Надежда Маркова, 17 января
                                  Андрей: С 24,до этого была проблема с 067,если не ошибаюсь, который также отменили, и сейчас приходится ездить к примеру в район Меги, только с пересадкой
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                                  • Саян Жамбалов, 17 января
                                    После отмены 24 маршрута стало и больше пересадок и больше ожидаешь другие маршруты. 024 маршрут ходил часто и был очень популярен. С остановки поликлиника, общежитие уже не доехать до центра. Приходится ждать транспорт 30 минут
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                                    • Надежда Маркова
                                      Надежда Маркова, 17 января
                                      I: Какая светлая голова анализировала поток 034 маршрута до ТЦ Мега? Верните 034
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                                      • Надежда Маркова
                                        Надежда Маркова, 17 января
                                        Александр: Вы уверены, что все эти подписи от тех, кто реально пользовался 024 маршрутом? Я не уверен!!
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                                        • Светлана Зенкова, 17 января
                                          Александр Лабазов​Забыли про третий вариант: Ждать недолго и без пересадок. Именно таким маршрутом был 024
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                                          • Надежда Маркова
                                            Надежда Маркова, 17 января
                                            Руси: вопрос - почему именно 024 стал дублирующим, а другие нет? Конкретно улицу Окружную оставили вообще без автобуса.
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                                            • Надежда Маркова
                                              Надежда Маркова, 17 января
                                              Лидия: Только 024 маршрут начинал ездить с конечных в 5-30 и заканчивал ездить позже других!
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                                              • Магнит Удачи, 17 января
                                                Почему в Екатеринбурге самые высокие тарифы на проезд в общественном транспорте по сравнению с соседями: В Перми проезд стоит 20 рублей, в Челябинске - 20, в Тюмени только что подняли до 26. И это цены у них за наличку, по картам - дешевле.
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                                                • Александр Лабазов, 17 января
                                                  Забыли про третий вариант: Ждать недолго и без пересадок. Именно таким маршрутом был 024. Почему такой вариант не указан в эфире?
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                                                  • Ирина Шутько
                                                    Ирина Шутько, 17 января
                                                    Когда откроют проспект Сахарова и какой транспорт там планируют запустить?
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                                                    • Надежда Маркова
                                                      Надежда Маркова, 17 января
                                                      Семен: Конечно, без пересадок, ну иногда в охотку можно.А я лично на остановке долго стоять не собираюсь, навигация же есть.
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                                                      • Миша Чертов, 17 января
                                                        И ОЧЕНЬ ПЛОХО ХОДИТ 26 АВТОБУС МЕГА ГЛОБУС СКАЖИТЕ 27 ТРАМВАЙ БУДЕТ ХОДИТЬ НА ВОКЗАЛ
                                                        Ответить
                                                        • Миша Чертов, 17 января
                                                          Я ЕЗЖУ НА ХЛАДОКОМБИНАТ ВСЕ ВРЕМЯ О24 МАРШРУТЕ ВЕРНИТЕ ПОЖАЛУСТА КАК ОНА ДУБЛИРУЕТ ТРАМВАИ ХОДЯТ НА ФРЕЗЕРОВЩИКОВ НА ЭЛЬМАШ ОНА ХОДИТ НА ХЛАДОКОМБИНАТ
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                                                          В городе фактически началась транспортная реформа. Первые маршруты уже отменены и это вызвало протест. Горожане смогут от нее выиграть? Или получится сплошной убыток? На вопросы зрителей отвечает и. о. главы транспортного комитета Екатеринбурга Игорь Федотов.
                                                          Ведущие:
                                                          Владислав Горин
                                                          Гости:
                                                          Игорь Федотов
                                                          Теги:
                                                          Транспортная реформа, транспорт, Маршрутки, маршрут, маршрутка, схема движения, Игорь Федотов

                                                          Новое и интересное

                                                          Куда катятся маршрутки
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                                                          Сумма мнений Σ
                                                          В первый класс, как в первый раз
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