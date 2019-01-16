Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич предлагает передать архив группы в Ельцин Центр. Участники тургруппы учились в то же время , что президент. Это и многое другое будут обсуждать на большой конференции. В честь 60-летия со дня трагедии на неё приедут даже те , кто был лично знаком с « дятловцами».