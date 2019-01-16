Перевал Дятлова — 60 лет со дня трагедии
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Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич предлагает передать архив группы в Ельцин Центр. Участники тургруппы учились в то же время, что президент. Это и многое другое будут обсуждать на большой конференции. В честь 60-летия со дня трагедии на неё приедут даже те, кто был лично знаком с «дятловцами».
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