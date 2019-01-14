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В Екатеринбурге на костылях и на коляске

Запись эфира от 14 января 2019г.

  • Галина Повереннова
    Галина Повереннова, 14 января
    По поводу доступной среду может сказать каждый, кто передвигался с ребенком на коляске. Это очень неудобно
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    Изобретатель из Екатеринбурга Александр Быков создал коляску-трансформер, которая облегчит жизнь инвалидов. Какие «изобретения» нужны, чтобы облегчить передвижение по городу тех, кто в инвалидном кресле или на костылях, обсудим в прямом эфире.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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