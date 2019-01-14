В Екатеринбурге на костылях и на коляске

Изобретатель из Екатеринбурга Александр Быков создал коляску-трансформер , которая облегчит жизнь инвалидов. Какие « изобретения» нужны , чтобы облегчить передвижение по городу тех , кто в инвалидном кресле или на костылях , обсудим в прямом эфире.