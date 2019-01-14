В Екатеринбурге на костылях и на коляске
Запись эфира от 14 января 2019г.
- Галина Повереннова, 14 январяПо поводу доступной среду может сказать каждый, кто передвигался с ребенком на коляске. Это очень неудобно
Изобретатель из Екатеринбурга Александр Быков создал коляску-трансформер, которая облегчит жизнь инвалидов. Какие «изобретения» нужны, чтобы облегчить передвижение по городу тех, кто в инвалидном кресле или на костылях, обсудим в прямом эфире.
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Полезняк
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.