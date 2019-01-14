На сколько все подорожает?

С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Обыватель , который плохо разбирается в налоговой арифметике , почувствовал это , зайдя в магазин. Что и на сколько подорожает в этом году? Как производители могут компенсировать повышение цен , обсудим на ЕТВ.



В студии:



Константин Юрченко — экономист , доцент УрГЭУ

Андрей Семенов — собственник пироговой « Подсолнухи»

