На сколько все подорожает?
Запись эфира от 16 января 2019г.
- Ирина Шутько, 16 январяТатьяна: Цены заметно выросли на молочные продукты и овощи, на другие виды продуктов пока не заметила
- Ирина Шутько, 16 январяТаня: Добрый вечер! Цены заметно выросли на молочные продукты и овощи, на другие виды продуктов пока не заметила
- Ирина Шутько, 16 январяВалерий: Тариф на сотовый на 29 рублей вырос.
- Ирина Шутько, 16 январяИлья (г.Среднеуральск): Предлагаю поднять зарплату, стипендии и пенсии из-за повышения НДС.
- Королева Нина, 16 январяПостепенно украдкой уменьшается вес продуктов в привычных упаковках! Шоколад давно весь по 90 гр вместо 100, а недавно и в жестянках пиво стало не 0,5, а 0,4 :(
- Ирина Шутько, 16 январяВотс ап: У нас экономия хромает на обе ноги, бесполезно экономить перекрыто во всех сферах жизни, вообще кошмар правительство и местные чиновники просто издеваются над народом....
- Ирина Шутько, 16 январяСветлана Пархоменко: Производители яиц находятся на Едином сельхоз. Налоге. От уплаты ндс они освобождены. Ндс ни при чем
- Ирина Шутько, 16 январяВалерий: Я не заметил роста цен .... с 1998 года. И за прошлый год тем более, как было так и осталось.... все говорят что я дебил! У нас страна со 150 000 000 дебилов??? Или мне кажется?
- Ирина Шутько, 16 январяАндрей Сергеевич Злоказов: Вот когда зарплата кончится неожиданно....тогда и замечу (через Фейсбук)
- Ирина Шутько, 16 январяАнна: Повысились цены на все молочные продукты на мясо, масло сливочное. Экономить можно ходить в магазины со списком необходимых продуктов.
- Ирина Шутько, 16 январяОленька: Яйца пресловутые покупаю в одном Кировском были 49, сегодня 54.
- Ирина Шутько, 16 январяПодорожала антенна (тариф на ТВ) на 40 рублей. Еврокабель Октябрьский район (через вотс ап)
- Ирина Шутько, 16 январяИз вотс ап: Да цены поднялись на продукты особенно на овощи, фрукты и молочная продукция (Алена)
С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Обыватель, который плохо разбирается в налоговой арифметике, почувствовал это, зайдя в магазин. Что и на сколько подорожает в этом году? Как производители могут компенсировать повышение цен, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Константин Юрченко — экономист, доцент УрГЭУ
Андрей Семенов — собственник пироговой «Подсолнухи»
В студии:
Константин Юрченко — экономист, доцент УрГЭУ
Андрей Семенов — собственник пироговой «Подсолнухи»
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