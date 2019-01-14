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На сколько все подорожает?

Запись эфира от 16 января 2019г.

  • Ирина Шутько
    Ирина Шутько, 16 января
    Татьяна: Цены заметно выросли на молочные продукты и овощи, на другие виды продуктов пока не заметила
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    • Ирина Шутько
      Ирина Шутько, 16 января
      Таня: Добрый вечер! Цены заметно выросли на молочные продукты и овощи, на другие виды продуктов пока не заметила
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      • Ирина Шутько
        Ирина Шутько, 16 января
        Валерий: Тариф на сотовый на 29 рублей вырос.
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        • Ирина Шутько
          Ирина Шутько, 16 января
          Илья (г.Среднеуральск): Предлагаю поднять зарплату, стипендии и пенсии из-за повышения НДС.
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          • Королева Нина
            Королева Нина, 16 января
            Постепенно украдкой уменьшается вес продуктов в привычных упаковках! Шоколад давно весь по 90 гр вместо 100, а недавно и в жестянках пиво стало не 0,5, а 0,4 :(
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            • Ирина Шутько
              Ирина Шутько, 16 января
              Вотс ап: У нас экономия хромает на обе ноги, бесполезно экономить перекрыто во всех сферах жизни, вообще кошмар правительство и местные чиновники просто издеваются над народом....
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              • Ирина Шутько
                Ирина Шутько, 16 января
                Светлана Пархоменко: Производители яиц находятся на Едином сельхоз. Налоге. От уплаты ндс они освобождены. Ндс ни при чем
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                • Ирина Шутько
                  Ирина Шутько, 16 января
                  Валерий: Я не заметил роста цен .... с 1998 года. И за прошлый год тем более, как было так и осталось.... все говорят что я дебил! У нас страна со 150 000 000 дебилов??? Или мне кажется?
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                  • Ирина Шутько
                    Ирина Шутько, 16 января
                    Андрей Сергеевич Злоказов: Вот когда зарплата кончится неожиданно....тогда и замечу (через Фейсбук)
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                    • Ирина Шутько
                      Ирина Шутько, 16 января
                      Анна: Повысились цены на все молочные продукты на мясо, масло сливочное. Экономить можно ходить в магазины со списком необходимых продуктов.
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                      • Ирина Шутько
                        Ирина Шутько, 16 января
                        Оленька: Яйца пресловутые покупаю в одном Кировском были 49, сегодня 54.
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                        • Ирина Шутько
                          Ирина Шутько, 16 января
                          Подорожала антенна (тариф на ТВ) на 40 рублей. Еврокабель Октябрьский район (через вотс ап)
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                          • Ирина Шутько
                            Ирина Шутько, 16 января
                            Из вотс ап: Да цены поднялись на продукты особенно на овощи, фрукты и молочная продукция (Алена)
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                            С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость с 18 до 20%. Обыватель, который плохо разбирается в налоговой арифметике, почувствовал это, зайдя в магазин. Что и на сколько подорожает в этом году? Как производители могут компенсировать повышение цен, обсудим на ЕТВ.

                            В студии:

                            Константин Юрченко — экономист, доцент УрГЭУ
                            Андрей Семенов — собственник пироговой «Подсолнухи»
                            Ведущие:
                            Владислав Горин
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