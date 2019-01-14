Идеальное меню для школьника

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Роспотребнадзор подготовил проекты новых СанПиНов по питанию в детских садахшколахцентрах творчествалагерях отдыха и других организациях. Больше всего споров и разногласия вызвал пункт проектазапрещающий детям брать еду из дома.