Идеальное меню для школьника
Запись эфира от 15 января 2019г.
Роспотребнадзор подготовил проекты новых СанПиНов по питанию в детских садах, школах, центрах творчества, лагерях отдыха и других организациях. Больше всего споров и разногласия вызвал пункт проекта, запрещающий детям брать еду из дома.
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Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
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