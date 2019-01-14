Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Идеальное меню для школьника

Запись эфира от 15 января 2019г.

    Роспотребнадзор подготовил проекты новых СанПиНов по питанию в детских садах, школах, центрах творчества, лагерях отдыха и других организациях. Больше всего споров и разногласия вызвал пункт проекта, запрещающий детям брать еду из дома.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Яков Можаев
    Людмила Варакина
    Теги:
    детские сады, детские лагеря, Роспотребнадзор, еда, школьное питание, школа, Яков Можаев, Людмила Варакина

    Новое и интересное

    Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников
    Полезняк
    Воистину воскрес! Как выжить после новогодних праздников
    Врачи и психологи дают екатеринбуржцам советы, как грамотно выйти из январских каникул и быстро вернуться в рабочий ритм.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Накликали еду
    Городские истории
    Накликали еду
    Гроза бюджетных столовых идет в гости к самым разным екатеринбуржцам, чтобы приготовить вместе с ними ТО САМОЕ блюдо. Ведь завтра заканчивает рождественский пост.