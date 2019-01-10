Совсем без табака
Запись эфира от 11 января 2019г.
- Светлана Зенкова, 11 январяМаркова Полина Покуриваю, особенно на работе. хотелось бы бросить совсем, но знаю что это зависимость психологическая
- Margarita Nikolaevna, 11 январяведущая Оксана Маклакова слишком интенсивно машет руками, много жестикуляции, отвлекает ужасно. тема интересная, но ведущая противная
Минздрав России собирается запретить продажу табака лицам, родившимся после 2015 года.
В студии:
Лена Новикова — директор Городского центра медпрофилактики
Василий Амбалов — житель Екатеринбурга
Евгений Идолов — врач-психиатр
Согласно этой концепции, к 2040–2050 году число курящих россиян должно сократиться до 5%, тогда как сейчас курит почти 31% населения.Возможно ли воспитать такими методами некурящее поколение? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Лена Новикова — директор Городского центра медпрофилактики
Василий Амбалов — житель Екатеринбурга
Евгений Идолов — врач-психиатр
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.