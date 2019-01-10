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Совсем без табака

Запись эфира от 11 января 2019г.

  • Светлана Зенкова, 11 января
    Маркова Полина Покуриваю, особенно на работе. хотелось бы бросить совсем, но знаю что это зависимость психологическая
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    • Margarita Nikolaevna, 11 января
      ведущая Оксана Маклакова слишком интенсивно машет руками, много жестикуляции, отвлекает ужасно. тема интересная, но ведущая противная
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      Минздрав России собирается запретить продажу табака лицам, родившимся после 2015 года.

      Согласно этой концепции, к 2040–2050 году число курящих россиян должно сократиться до 5%, тогда как сейчас курит почти 31% населения.

      Возможно ли воспитать такими методами некурящее поколение? Обсудим на ЕТВ.

      В студии:

      Лена Новикова — директор Городского центра медпрофилактики
      Василий Амбалов — житель Екатеринбурга
      Евгений Идолов — врач-психиатр
      Ведущие:
      Оксана Маклакова
      Гости:
      Лена Новикова
      Евгений Идолов
      Теги:
      Лена Новикова, Евгений Идолов

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