Совсем без табака

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Минздрав России собирается запретить продажу табака лицамродившимся после 2015 года.

Согласно этой концепции, к 2040–2050 году число курящих россиян должно сократиться до 5%, тогда как сейчас курит почти 31% населения.

Возможно ли воспитать такими методами некурящее поколение? Обсудим на ЕТВ.В студии:Лена Новикова — директор Городского центра медпрофилактикиВасилий Амбалов — житель ЕкатеринбургаЕвгений Идолов — врач-психиатр