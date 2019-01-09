Кто возьмет билетов пачку?! О лотереях

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Дмитрий Назаров , ученый-экономист.

Уралец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей. Вдохновит ли выигрыш земляка остальных жителей области? Кто покупает лотерейные билеты и можно ли просчитать выигрыш? И можно ли получитьводокачку», взяв пачку заветных билетов?Гости студии:Сергей Мостиков — психолог,Ираклий Кирия — финансист,