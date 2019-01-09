Кто возьмет билетов пачку?! О лотереях
Запись эфира от 10 января 2019г.
- Ирина Горина, 10 январяЯ выигрывала в 1982 г магнитофон стоимостью 200₽. Билет ДОСАФ стоил 50 копеек. Выигрыш взяли деньгами.
- Валерия Петрушина, 10 январямне везло в казино еще в старые времена, ставила сто рублей последних, что выигрывала, то забирала, иногда просила подруг, которые никогда не играли - все уходили с выигрышем 1000 рублей (плюс-минус), а это по тем временам было чудесно
Уралец выиграл в лотерею 500 миллионов рублей. Вдохновит ли выигрыш земляка остальных жителей области? Кто покупает лотерейные билеты и можно ли просчитать выигрыш? И можно ли получить «водокачку», взяв пачку заветных билетов?
Гости студии:
Сергей Мостиков — психолог,
Ираклий Кирия — финансист,
Гости студии:
Сергей Мостиков — психолог,
Ираклий Кирия — финансист,
Дмитрий Назаров, ученый-экономист.
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