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Как помочь близкому человеку справиться с раком

Запись эфира от 09 января 2019г.

  • Маргарита Антонова, 09 января
    есть какие-то реальные новости о вакцине от рака? И правда ли, что на нашей территории эпидемия?
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    • Olga Pavlova, 09 января
      как правильно: сказать человеку о своей поддержке или сделать вид, что ты о болезни вообще не знаешь? если речь идет о знакомом..
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      • Надежда Маркова
        Надежда Маркова, 09 января
        Уместно ли будет писать завещание, если узнаешь о диагнозе?
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        • Надежда Маркова
          Надежда Маркова, 09 января
          Сложный вопрос. С одной стороны, как-то странно обходить в разговорах тему смерти, но и напрямик говорить - жестоко, мне кажется... Как быть?
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          Когда Антон делал предложение своей любимой — у неё не было ресниц, ни бровей, ни волос. Зато были отеки и лишний вес от гормональной терапии. Но для него она была самой красивой невестой на свете!
          Что делать, если у любимого человека обнаружили рак? Как не обидеть жалостью или не впадать в фальшивую бодрость? Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.
          Подключайтесь к разговору на сайте, в мессенджерах по номеру 89002064588 и звоните в студию по телефону 8 (343) 376- 45-88.

          В студии:
          Юлия Аристова, руководитель общественной организации «Вместе ради жизни»;
          Юлия Удюрминская, психолог;
          Марина Звиринская, онко-выздоравливающая.
          Ведущие:
          Оксана Маклакова
          Гости:
          Теги:

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