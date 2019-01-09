Как помочь близкому человеку справиться с раком

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Что делать , если у любимого человека обнаружили рак? Как не обидеть жалостью или не впадать в фальшивую бодрость? Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.

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В студии:

Юлия Аристова , руководитель общественной организации « Вместе ради жизни»; Юлия Удюрминская , психолог; Марина Звиринская , онко-выздоравливающая.

Когда Антон делал предложение своей любимой — у неё не было ресницни бровейни волос. Зато были отеки и лишний вес от гормональной терапии. Но для него она была самой красивой невестой на свете!