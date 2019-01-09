Как помочь близкому человеку справиться с раком
Запись эфира от 09 января 2019г.
- Маргарита Антонова, 09 январяесть какие-то реальные новости о вакцине от рака? И правда ли, что на нашей территории эпидемия?
- Olga Pavlova, 09 январякак правильно: сказать человеку о своей поддержке или сделать вид, что ты о болезни вообще не знаешь? если речь идет о знакомом..
- Надежда Маркова, 09 январяУместно ли будет писать завещание, если узнаешь о диагнозе?
- Надежда Маркова, 09 январяСложный вопрос. С одной стороны, как-то странно обходить в разговорах тему смерти, но и напрямик говорить - жестоко, мне кажется... Как быть?
Когда Антон делал предложение своей любимой — у неё не было ресниц, ни бровей, ни волос. Зато были отеки и лишний вес от гормональной терапии. Но для него она была самой красивой невестой на свете!
Что делать, если у любимого человека обнаружили рак? Как не обидеть жалостью или не впадать в фальшивую бодрость? Ответы на эти и другие вопросы в прямом эфире ЕТВ.
Подключайтесь к разговору на сайте, в мессенджерах по номеру 89002064588 и звоните в студию по телефону 8 (343) 376- 45-88.
В студии:
Юлия Аристова, руководитель общественной организации «Вместе ради жизни»;
Юлия Удюрминская, психолог;
Марина Звиринская, онко-выздоравливающая.
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