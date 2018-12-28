Насколько безопасен умный дом?
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25 тысяч рублей потребовалось жителю Екатеринбурга, чтобы сделать из свое обыкновенной однушки «умную квартиру». Переоборудование оказалось настолько увлекательным, что следом за светом и будильником, хозяин собирается устанавливать в доме другие умные системы.
Так ли безопасен умный дом, как нам хочется?
Может ли система перехитрить владельца?
Стоит ли бояться урбанистического апокалипсиса?
Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Михаил Авдеев — владелец умной квартиры
Вячеслав Шихирин — завкафедрой «Промышленное и гражданское строительство и экспертиза» УрФУ
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