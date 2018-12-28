Насколько безопасен умный дом?

25 тысяч рублей потребовалось жителю Екатеринбурга , чтобы сделать из свое обыкновенной однушки « умную квартиру». Переоборудование оказалось настолько увлекательным , что следом за светом и будильником , хозяин собирается устанавливать в доме другие умные системы.





Так ли безопасен умный дом , как нам хочется?



Может ли система перехитрить владельца?



Стоит ли бояться урбанистического апокалипсиса?



Обсудим на ЕТВ.







В студии:







Михаил Авдеев — владелец умной квартиры

