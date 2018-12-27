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2018, пока! Итоги, прогнозы и слово года.

Запись эфира от 27 декабря 2018г.

    Башня, Мундиаль и главное слово года. Вспоминаем самые яркие, спорные и важные события уходящего 2018 для Екатеринбурга и России и делаем выводы — вместе с философом Александром Перцевым.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Перцев
    Теги:
    мундиаль, ЧМ, Выборы, Башня, Александр Перцев

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