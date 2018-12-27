2018, пока! Итоги, прогнозы и слово года.
Запись эфира от 27 декабря 2018г.
Башня, Мундиаль и главное слово года. Вспоминаем самые яркие, спорные и важные события уходящего 2018 для Екатеринбурга и России и делаем выводы — вместе с философом Александром Перцевым.
Новое и интересное
Выборы. Продолжение
События
Партийные итоги, фамилии депутатов нового состава думы и прогнозы на будущее Екатеринбурга.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ: дума городская
Разбираемся в необычном голосовании с длинными бюллетенями, округами и вычеркнутыми кандидатами.