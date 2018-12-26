Кризисная беременность

Им казалось , что целый мир против них и их будещего ребенка. Они готовы были сделать аборт , потому что не видели никаких вариантов. И все-таки тысячи уралочек смогли стать счастливыми мамами благодаря проекту по сопровождению кризисной беременности. Что это такое? Какую беременность называют кризисной? И как простая психологическая консультация может изменить и даже сохранить целую жизнь? Обсудим в прямом эфире.