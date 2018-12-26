Кризисная беременность
Запись эфира от 27 декабря 2018г.
- Валерия Петрушина, 27 декабряа если женщина нуждается в деньгах, ну вот, не поднять ей ребенка, думает она. Где ей взять деньги? Как поменять мышление? Это ведь депрессия, нервы и тд
- Валерия Петрушина, 27 декабряи, конечно, единтсвенная мысль - аборт. А многие даже заранее уверенны, что, если вдруг случайная беременность, то они 100% сделают аборт, чтобы "не плодить нищету"
Им казалось, что целый мир против них и их будещего ребенка. Они готовы были сделать аборт, потому что не видели никаких вариантов. И все-таки тысячи уралочек смогли стать счастливыми мамами благодаря проекту по сопровождению кризисной беременности. Что это такое? Какую беременность называют кризисной? И как простая психологическая консультация может изменить и даже сохранить целую жизнь? Обсудим в прямом эфире.
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