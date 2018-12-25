Свердловские коммунисты в честь дня рождения Сталина провели круглый стол , где обсудили роль личности в истории , и пришли к выводу , что Сталин молодец.



Можно ли согласиться с этим мнением? Обсудим на ЕТВ.







В студии:







Никита Мельников — к. и. н., старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН



Андрей Пирожков — депутат городской думы от КПРФ



Алексей Мосин — доктор исторических наук , профессор кафедры истории России УрФУ.



