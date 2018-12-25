Сталин молодец?
Запись эфира от 26 декабря 2018г.
- Валерия Петрушина, 26 декабрямоим бабушке и деду по 92, то есть все это они более, чем застали (дед ветеран ВОВ, бабушка ветеран тыла). Думаете, они хоть раз сказали что-то плохое? Честь и хвала, мы тогда жили, нам лучше знать.
- Галина Повереннова, 26 декабряПеруанец, с которым мы подружились на ЧМ, высла ссылку на статью про то, что календари со Сталиным продаются. Он был в шоке, что кто-то еще оправдывает его, было куча комментариев людей из разных стран про то, какая это дикость
Свердловские коммунисты в честь дня рождения Сталина провели круглый стол, где обсудили роль личности в истории, и пришли к выводу, что Сталин молодец.
Можно ли согласиться с этим мнением? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Никита Мельников — к. и. н., старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН
Андрей Пирожков — депутат городской думы от КПРФ
Алексей Мосин — доктор исторических наук, профессор кафедры истории России УрФУ.
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