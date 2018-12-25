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Сталин молодец?

Запись эфира от 26 декабря 2018г.

  • Валерия Петрушина
    Валерия Петрушина, 26 декабря
    моим бабушке и деду по 92, то есть все это они более, чем застали (дед ветеран ВОВ, бабушка ветеран тыла). Думаете, они хоть раз сказали что-то плохое? Честь и хвала, мы тогда жили, нам лучше знать.
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    • Галина Повереннова
      Галина Повереннова, 26 декабря
      Перуанец, с которым мы подружились на ЧМ, высла ссылку на статью про то, что календари со Сталиным продаются. Он был в шоке, что кто-то еще оправдывает его, было куча комментариев людей из разных стран про то, какая это дикость
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      Свердловские коммунисты в честь дня рождения Сталина провели круглый стол, где обсудили роль личности в истории, и пришли к выводу, что Сталин молодец.
      Можно ли согласиться с этим мнением? Обсудим на ЕТВ.

      В студии:

      Никита Мельников — к. и. н., старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН
      Андрей Пирожков — депутат городской думы от КПРФ
      Алексей Мосин — доктор исторических наук, профессор кафедры истории России УрФУ.

      Ведущие:
      Владислав Горин
      Гости:
      Никита Мельников
      Теги:
      Никита Мельников

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