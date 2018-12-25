После тюрьмы
Запись эфира от 25 декабря 2018г.
- Aleksander Chebin, 25 декабряКак на ваш взгляд- если человек находился долгое время в ремиссии из-за того, что он отбывал наказание, повлияет ли это на то, что он перестанет употреблять после освобождения? Возможно, нужны какигмеры, пока он «там»?
Становится ли тюрьма освобождением от тяги к наркотикам? С какими сложностями сталкиваются зависимые люди после освобождения из мест лишения свободы? И кто готов прийти им на помощь?
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Дело Екатеринбурга. Сытое духовенство против голодного пролетариата
Городские истории
85 лет назад революционный трибунал решал судьбу епископа и протоиерея, которые противились изъятию церковных ценностей в пользу государства.