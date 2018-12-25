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После тюрьмы

Запись эфира от 25 декабря 2018г.

  • Aleksander Chebin, 25 декабря
    Как на ваш взгляд- если человек находился долгое время в ремиссии из-за того, что он отбывал наказание, повлияет ли это на то, что он перестанет употреблять после освобождения? Возможно, нужны какигмеры, пока он «там»?
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    Становится ли тюрьма освобождением от тяги к наркотикам? С какими сложностями сталкиваются зависимые люди после освобождения из мест лишения свободы? И кто готов прийти им на помощь?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Вера Коваленко
    Теги:
    прокурор, адвокат, суд, наркомания, Амнистия, колония, тюрьма, Вера Коваленко

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