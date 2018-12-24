Зима в парке. Как ЦПКиО готовится к Новому году?
Запись эфира от 24 декабря 2018г.
- Вит Мельковский, 24 декабряНа аттракцион "Марс" я больше ни ногой, ну умереть же можно
- Галина Повереннова, 24 декабрямоему брату, который гулял с ребёнком по парку, попал дротик из тира в ногу!!! ваш парк очень опасное место!!!!
- Галина Повереннова, 24 декабряситуацию зарешали подаренные игрушки. то есть милиция подарила игрушки нам за это. чтоб не закрывать тир
- Галина Повереннова, 24 декабрямилиция поулыбалась и всё!
- Галина Повереннова, 24 декабряон вызвал милицию
- Галина Повереннова, 24 декабряКЛАССНАЯ У ВАС СЛАДКАЯ ВАТА
- Галина Повереннова, 24 декабрявозвращает в детство
- Евгения Лемесева, 24 декабряПочему на главной сцене такой жуткий звук! Пела там неоднократно - как в бочку. Можно же уже наладить за долгие годы.
- Александра Аксенова, 24 декабряВ период ЧМ было ужасным, что большую часть народа не пускали! Мы однажды прождали весь матч в очереди, а нас не пустили, якобы мало места!!!
Сколько екатеринбуржцев отдохнули в ЦПКиО в этом году? И сколько в среднем каждый из нас оставил в парке? Как решаются сегодня вопросы благоустройства парка — какие проблемы уже удалось решить, какие еще только предстоит? И какая программа ждет горожан на новый год и каникулы?
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