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Зима в парке. Как ЦПКиО готовится к Новому году?

Запись эфира от 24 декабря 2018г.

Сколько екатеринбуржцев отдохнули в ЦПКиО в этом году? И сколько в среднем каждый из нас оставил в парке? Как решаются сегодня вопросы благоустройства парка — какие проблемы уже удалось решить, какие еще только предстоит? И какая программа ждет горожан на новый год и каникулы?
Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Теги:

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