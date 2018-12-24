Зима в парке. Как ЦПКиО готовится к Новому году?

Сколько екатеринбуржцев отдохнули в ЦПКиО в этом году? И сколько в среднем каждый из нас оставил в парке? Как решаются сегодня вопросы благоустройства парка — какие проблемы уже удалось решить , какие еще только предстоит? И какая программа ждет горожан на новый год и каникулы?