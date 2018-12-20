Закон для четвероногих
Запись эфира от 24 декабря 2018г.
- Полина Бурцева, 24 декабряВ зоопарках помимо экспозиции ведется научная работа, в том числе по сохранению видов. А в контактном? Вы видели цыплят после дня в контактном зоопарке? Коробочку с трупами цыплят, которых детки залюбили до смерти? Это зачем вообще???
- Полина Бурцева, 24 декабрязакрыть и помнить, чтобы не повторить
- Маргарита Антонова, 24 декабряу меня старый кот, болеет, как мне быть? Раньше в клиникае ставили укол, чтобы животное не мучалось, а сейчас получается все? Нельзя убивать? Пусть страдает дальше?
Зоозащитники ликуют! Госдума приняла, наконец, закон о жестоком обращении с животным, по которому четвероногих нельзя отстреливать и умерщвлять, держать в торговых центрах, и нельзя над животными издеваться. Под большим вопросом коммерческие шоу с привлечением животных и контактные зоопарки.
Обсуждаем закон вместе с гостями на ЕТВ. Присоединяйтесь.
В студии:
Анна Вайман — руководитель фонда «Зоозащита»
Дарья Малютина — юрист
Кристина Вдовина — представитель контактного зоопарка
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