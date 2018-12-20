Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Закон для четвероногих

Запись эфира от 24 декабря 2018г.

  • Полина Бурцева, 24 декабря
    В зоопарках помимо экспозиции ведется научная работа, в том числе по сохранению видов. А в контактном? Вы видели цыплят после дня в контактном зоопарке? Коробочку с трупами цыплят, которых детки залюбили до смерти? Это зачем вообще???
    Ответить
  • Маргарита Антонова, 24 декабря
    у меня старый кот, болеет, как мне быть? Раньше в клиникае ставили укол, чтобы животное не мучалось, а сейчас получается все? Нельзя убивать? Пусть страдает дальше?
    Ответить
    Зоозащитники ликуют! Госдума приняла, наконец, закон о жестоком обращении с животным, по которому четвероногих нельзя отстреливать и умерщвлять, держать в торговых центрах, и нельзя над животными издеваться. Под большим вопросом коммерческие шоу с привлечением животных и контактные зоопарки.
    Обсуждаем закон вместе с гостями на ЕТВ. Присоединяйтесь.

    В студии:

    Анна Вайман — руководитель фонда «Зоозащита»
    Дарья Малютина — юрист
    Кристина Вдовина — представитель контактного зоопарка

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Анна Вайман
    Теги:
    Анна Вайман

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.