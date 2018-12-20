Закон для четвероногих

Зоозащитники ликуют! Госдума приняла , наконец , закон о жестоком обращении с животным , по которому четвероногих нельзя отстреливать и умерщвлять , держать в торговых центрах , и нельзя над животными издеваться. Под большим вопросом коммерческие шоу с привлечением животных и контактные зоопарки.



Обсуждаем закон вместе с гостями на ЕТВ. Присоединяйтесь.







В студии:







Анна Вайман — руководитель фонда « Зоозащита»

Дарья Малютина — юрист



Кристина Вдовина — представитель контактного зоопарка





