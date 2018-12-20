«Цифровые» дети — на исследования
Запись эфира от 25 декабря 2018г.
- Александра Аксенова, 25 декабряСтуденты слушают лекцию, играя в гаджеты, при этом преподаватель замечает, что материал дети не усваивают. Почему так и что делать в этом случае?
- Королева Нина, 25 декабрядети в цифровой технике разбираются лучше, это правда, а вот шнурки завязать быстро - уже проблема
- Валерия Петрушина, 25 декабрямой ребенок учит английский играя в майнкрафт, я в шоке!
- Галина Повереннова, 25 декабрядолжен проводить за компьютером не больше 40 минут, но мой проводит часа по 4
Современных детей решил исследовать Минздрав. По словам внештатного специалиста по медицинской психологии Юрия Зинченко, детей не исследовали 50 лет. О возможностях и рисках современных детей говорим с экспертами и телезрителями
Гости эфира:
Сергей Киселев — нейропсихолог;
Гости эфира:
Сергей Киселев — нейропсихолог;
Игорь Тимченко — психиатр;
Светлана Небогатикова — кандидат педагогических наук, доцент, основатель школы программирования для детей, автор методики обучения детей программированию в УрГППУ
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