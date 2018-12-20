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«Цифровые» дети — на исследования

Запись эфира от 25 декабря 2018г.

Современных детей решил исследовать Минздрав. По словам внештатного специалиста по медицинской психологии Юрия Зинченко, детей не исследовали 50 лет. О возможностях и рисках современных детей говорим с экспертами и телезрителями

Гости эфира:

Сергей Киселев — нейропсихолог;

Игорь Тимченко — психиатр;

Светлана Небогатикова — кандидат педагогических наук, доцент, основатель школы программирования для детей, автор методики обучения детей программированию в УрГППУ

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Теги:
здоровье, минздрав, исследование, дети

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