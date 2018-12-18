Здоровый Екатеринбург. Итоги года
Запись эфира от 20 декабря 2018г.
Сколько горожан в этом году бегали в марафонах, посещали школы здоровья, бросали курить и проходили диспансеризацию? Итоги года подводим с директором городского центра медпрофилактики Леной Новиковой.
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События
Все знают, что длина марафона — 42,2 километра, но не многие догадываются, что этот путь укладывается в 60 туалетов и 500 волонтеров. Грядущий марафон «Европа-Азия» мы разделили на вещи, понятные даже тем, кто в воскресенье не побежит.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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Бегущий по асфальту
ЕТВ посмотрел на участников марафона «Европа-Азия» и узнал причину популярности бега.