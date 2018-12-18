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Здоровый Екатеринбург. Итоги года

Запись эфира от 20 декабря 2018г.

    Сколько горожан в этом году бегали в марафонах, посещали школы здоровья, бросали курить и проходили диспансеризацию? Итоги года подводим с директором городского центра медпрофилактики Леной Новиковой.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    бег, марафон, лечение, алкоголь, курение, здоровье

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