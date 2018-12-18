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Русский интернет. Итоги года

Запись эфира от 18 декабря 2018г.

    Блокировка телеграмма, отечественный софт для госкоркорпораций и под занавес закон о защите российской части интернета — лайки и дизлайки года поставим в прямом эфире ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
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