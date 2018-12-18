Мама с папой — в разводе. Новые права ребёнка
Запись эфира от 20 декабря 2018г.
В семьях, где родители развелись, дети зачастую — способ давления на бывших мужей или жён, но ребёнок, несмотря на развод мамы и папы, имеет право на общение с обоими. В Госдуму внесли законопроект о поправках в Семейном кодексе, где чётко прописаны способы и время общения детей и родителя, живущего отдельно.
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