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В семьяхгде родители развелисьдети зачастую — способ давления на бывших мужей или жённо ребёнокнесмотря на развод мамы и папыимеет право на общение с обоими. В Госдуму внесли законопроект о поправках в Семейном кодексегде чётко прописаны способы и время общения детей и родителяживущего отдельно.