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Рожденные в СССР

Запись эфира от 19 декабря 2018г.

  • Александра Аксенова
    Александра Аксенова, 19 декабря
    какими бы странными не были эти здания , они все равно вызывают ностальгию, поэтолму сейчас жаль, когда их переделывают
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    • Королева Нина
      Королева Нина, 19 декабря
      цирк наш вообще выглячдит недостроенным. все, кто приезжают, спрашивают, когда достроят
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      • Валерия Петрушина
        Валерия Петрушина, 19 декабря
        пентагон, где нпо автоматики - ужасная советская архитектура
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        • Галина Повереннова
          Галина Повереннова, 19 декабря
          я вот уже стала забывать как выглядел раньше Космос. если бы не фото до и после - то и вспомнила бы разницу. главное девушку оставили - она самая узнаваемая
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          Что делать с позднесоветскими зданиями? Допустимо ли их переделывать и ремонтировать так, как не планировали архитекторы? Ремонт цирка, плитка и прочий евроремонт, подсветка, достройка советского модернизма. Как вам?
          В студии:
          — Эдуард Кубенский, архитектор, издатель,
          — Алексей Куковякин, архитектор,
          — Александр Стариков, архитектор и ученый.
          Ведущие:
          Владислав Горин
          Гости:
          Эдуард Кубенский
          Алексей Куковякин
          Теги:
          Театр эстрады, театр драмы, НПО Автоматики, цирк, модернизм, Конструктивизм , Эдуард Кубенский, Алексей Куковякин

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