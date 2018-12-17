Рожденные в СССР

Что делать с позднесоветскими зданиями? Допустимо ли их переделывать и ремонтировать так , как не планировали архитекторы? Ремонт цирка , плитка и прочий евроремонт , подсветка , достройка советского модернизма. Как вам?



В студии:

— Эдуард Кубенский , архитектор , издатель,

— Алексей Куковякин , архитектор,