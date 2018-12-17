Рожденные в СССР
Запись эфира от 19 декабря 2018г.
- Александра Аксенова, 19 декабрякакими бы странными не были эти здания , они все равно вызывают ностальгию, поэтолму сейчас жаль, когда их переделывают
- Королева Нина, 19 декабряцирк наш вообще выглячдит недостроенным. все, кто приезжают, спрашивают, когда достроят
- Валерия Петрушина, 19 декабряпентагон, где нпо автоматики - ужасная советская архитектура
- Галина Повереннова, 19 декабряя вот уже стала забывать как выглядел раньше Космос. если бы не фото до и после - то и вспомнила бы разницу. главное девушку оставили - она самая узнаваемая
Что делать с позднесоветскими зданиями? Допустимо ли их переделывать и ремонтировать так, как не планировали архитекторы? Ремонт цирка, плитка и прочий евроремонт, подсветка, достройка советского модернизма. Как вам?
В студии:
— Эдуард Кубенский, архитектор, издатель,
— Алексей Куковякин, архитектор,
— Александр Стариков, архитектор и ученый.
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