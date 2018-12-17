Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Первая помощь: что нам по силам?

Запись эфира от 18 декабря 2018г.

Если на улице человеку стало плохо — все незамедлительно понимают, что человеку нужно помочь. Однако далеко не все знают, что именно мы должны сделать в экстренной ситуации. Когда стоит оказывать помощь незамедлительно, а когда лучше дождаться врача? Обсудим на ЕТВ.

В студии:

Александр Куликов — д. м.н, профессор, завкафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии, трансфузиологии УГМУ
Марина Агапочкина — юрист
Наталья Андрусевич — выпускница курсов первой помощи

Ведущие:
Оксана Маклакова
Гости:
Теги:

Новое и интересное

Любовь к сварке
Городские истории
Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
25 января в 19:00
С Александр Высокинский, Екатерина Сибирцева, Мария Головина, Андрей Гавриловский
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.