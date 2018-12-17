Первая помощь: что нам по силам?

Если на улице человеку стало плохо — все незамедлительно понимают , что человеку нужно помочь. Однако далеко не все знают , что именно мы должны сделать в экстренной ситуации. Когда стоит оказывать помощь незамедлительно , а когда лучше дождаться врача? Обсудим на ЕТВ.







В студии:







Александр Куликов — д. м.н , профессор , завкафедрой анестезиологии , реаниматологии , токсикологии , трансфузиологии УГМУ

Марина Агапочкина — юрист



Наталья Андрусевич — выпускница курсов первой помощи





