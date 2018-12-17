Первая помощь: что нам по силам?
Запись эфира от 18 декабря 2018г.
- Галина Повереннова, 18 декабрячасто сталкивалась со стереотипом, что человек пьян, это будто знак, что можно махнуть рукой даже если минус на улице
- Валерия Петрушина, 18 декабрячасто слышу информацию про симптомы инсульта, а что делать кроме вызова скорой не понятно
- Королева Нина, 18 декабрячто делать, если женщина начала рожать, а скорая еще в пути?
- Галина Повереннова, 18 декабрязнаю с детства, что нужно приложить подорожник
- Александра Аксенова, 18 декабряслышала, что у нас люди травятся уксусом (потому что эссенция похожа на чекушки водки), и окружающие в таких случаях дают соду
Если на улице человеку стало плохо — все незамедлительно понимают, что человеку нужно помочь. Однако далеко не все знают, что именно мы должны сделать в экстренной ситуации. Когда стоит оказывать помощь незамедлительно, а когда лучше дождаться врача? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Александр Куликов — д. м.н, профессор, завкафедрой анестезиологии, реаниматологии, токсикологии, трансфузиологии УГМУ
Марина Агапочкина — юрист
Наталья Андрусевич — выпускница курсов первой помощи
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.