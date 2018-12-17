Какие дороги строить
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До 3 декабря министерство транспорта и дорожного хозяйства области собирало пожелания жителей, какие дороги стоит отремонтировать и построить в первую очередь.
Все данные легли в основу программы дорожной деятельности Свердловской области, Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Какие дороги в области ремонтируют в первую очередь?
Что делается, чтобы снизить нагрузку на основные магистрали?
И какое количество дорог мы сможем отремонтировать в наступающем году?
Узнаем обо всем из первых уст. Ждем в студию ЕТВ министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старкова Василия Владимировича.
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