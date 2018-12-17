Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Какие дороги строить

Ведущие:
Владислав Горин
Гости:
До 3 декабря министерство транспорта и дорожного хозяйства области собирало пожелания жителей, какие дороги стоит отремонтировать и построить в первую очередь.
Все данные легли в основу программы дорожной деятельности Свердловской области, Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Какие дороги в области ремонтируют в первую очередь?
Что делается, чтобы снизить нагрузку на основные магистрали?
И какое количество дорог мы сможем отремонтировать в наступающем году?

Узнаем обо всем из первых уст. Ждем в студию ЕТВ министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старкова Василия Владимировича.

Теги:
У вас есть, о чем спросить?
Задавайте вопросы и пишите свои комментарии по теме репортажа и мы обсудим их в прямом эфире.

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Екатерина Сибирцева, Светлана Кузнецова
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.