Какие дороги строить

До 3 декабря министерство транспорта и дорожного хозяйства области собирало пожелания жителей , какие дороги стоит отремонтировать и построить в первую очередь.



Все данные легли в основу программы дорожной деятельности Свердловской области , Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019–2024 годы в рамках национального проекта « Безопасные и качественные автомобильные дороги».







Какие дороги в области ремонтируют в первую очередь?



Что делается , чтобы снизить нагрузку на основные магистрали?



И какое количество дорог мы сможем отремонтировать в наступающем году?







Узнаем обо всем из первых уст. Ждем в студию ЕТВ министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старкова Василия Владимировича.





