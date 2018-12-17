Без процентов и комиссий
Запись эфира от 19 декабря 2018г.
Руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута рассказывает, как регулятор будет ловить банки на нарушении. Как это использовать?
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