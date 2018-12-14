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Лиза Алерт. Как искать пропавших людей?

Запись эфира от 17 декабря 2018г.

    Какие технологии используются для поиска людей на открытой местности и в городах; Куда сообщать, если вы встретили потерявшегося человека и что делать, если потерялись сами; Какое главное условие успешного поиска.
    Ответы на эти и многие другие вопросы — в эфире на ЕТВ.
    Гость студии: Григорий Сергеев, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Григорий Сергеев
    Теги:
    потеряшка, смерть, лес, спасатели, пропал человек, пропал ребенок, Лиза Алерт, поиски, Григорий Сергеев

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