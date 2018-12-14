Лиза Алерт. Как искать пропавших людей?

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Ответы на эти и многие другие вопросы — в эфире на ЕТВ.

Гость студии: Григорий Сергеев , руководитель добровольного поисково-спасательного отряда « Лиза Алерт».

Какие технологии используются для поиска людей на открытой местности и в городах; Куда сообщатьесли вы встретили потерявшегося человека и что делатьесли потерялись сами; Какое главное условие успешного поиска.