Лиза Алерт. Как искать пропавших людей?
Запись эфира от 17 декабря 2018г.
Какие технологии используются для поиска людей на открытой местности и в городах; Куда сообщать, если вы встретили потерявшегося человека и что делать, если потерялись сами; Какое главное условие успешного поиска.
Ответы на эти и многие другие вопросы — в эфире на ЕТВ.
Гость студии: Григорий Сергеев, руководитель добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
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