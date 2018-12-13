Без музыки. Уральский рок в картинках
Запись эфира от 17 декабря 2018г.
Очередную попытку отрефлексировать историю уральского рока, на этот раз в картинках, предприняли в Екатеринбурге. К выходу в свет готовится книга, под обложкой которой не только известные обложки культовых альбомов, но и неизвестные фото главных героев уральской рок-сцены из настоящего и прошлого. Кто из звезд оказался самой вредной фотомоделью? На какие эксперименты готовы рокеры ради хорошего кадра?
В эфире ЕТВ — много ярких картинок и истории их создания.
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