Без музыки. Уральский рок в картинках

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В эфире ЕТВ — много ярких картинок и истории их создания.

Очередную попытку отрефлексировать историю уральского рокана этот раз в картинкахпредприняли в Екатеринбурге. К выходу в свет готовится книгапод обложкой которой не только известные обложки культовых альбомовно и неизвестные фото главных героев уральской рок-сцены из настоящего и прошлого. Кто из звезд оказался самой вредной фотомоделью? На какие эксперименты готовы рокеры ради хорошего кадра?