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Без музыки. Уральский рок в картинках

Запись эфира от 17 декабря 2018г.

    Очередную попытку отрефлексировать историю уральского рока, на этот раз в картинках, предприняли в Екатеринбурге. К выходу в свет готовится книга, под обложкой которой не только известные обложки культовых альбомов, но и неизвестные фото главных героев уральской рок-сцены из настоящего и прошлого. Кто из звезд оказался самой вредной фотомоделью? На какие эксперименты готовы рокеры ради хорошего кадра?
    В эфире ЕТВ — много ярких картинок и истории их создания.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Ёжъ Осипов
    Теги:
    рок-клуб, Свердловск, музыка, книга, альбом, фотография, сцена, Свердловский рок клуб, Свердловский рок-клуб, Александр Ёжъ Осипов

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