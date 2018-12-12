Трагедия граземеса

Печальное событие для гряземесов и любителей парковаться на газонах.







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А следовательно , несмотря на сопротивление местных сутяжников , и Свердловская область вправе принять закон и штрафовать любителей парковки на газонах.







Кого штрафовать и на сколько , обсудим на ЕТВ.







В студии:







Анатолий Логинов — квартальный Кировского района

Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области



Алексей Беззуб — общественник



Конституционный суд РФ постановилчтов соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройствав том числе совершенные с использованием транспортных средств».