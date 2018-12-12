Трагедия граземеса
Запись эфира от 13 декабря 2018г.
- Королева Нина, 13 декабряКоролева Нина, 13 секунд назад Нужно было обязать бабушек делать клумбы на всех газонах, они же круглосуточно следят за ними, не дай бог собачка пробежится, а уж машину поставят - хуже эвакуатора
- Королева Нина, 13 декабряНужно было обязать бабушек делать клумбы на парковках, они же круглосуточно следят за ними, не дай бог собачка пробежится, а уж машину поставят - хуже эвакуатора
- Валерия Петрушина, 13 декабряЕсли в доме 500 квартир, то никогда не будет 500 мест для парковок
Печальное событие для гряземесов и любителей парковаться на газонах.
Конституционный суд РФ постановил, что «в соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств».
А следовательно, несмотря на сопротивление местных сутяжников, и Свердловская область вправе принять закон и штрафовать любителей парковки на газонах.
Кого штрафовать и на сколько, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Анатолий Логинов — квартальный Кировского района
Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области
Алексей Беззуб — общественник
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