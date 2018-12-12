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Трагедия граземеса

Запись эфира от 13 декабря 2018г.

  • Королева Нина
    Королева Нина, 13 декабря
    Королева Нина, 13 секунд назад Нужно было обязать бабушек делать клумбы на всех газонах, они же круглосуточно следят за ними, не дай бог собачка пробежится, а уж машину поставят - хуже эвакуатора
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    • Королева Нина
      Королева Нина, 13 декабря
      Нужно было обязать бабушек делать клумбы на парковках, они же круглосуточно следят за ними, не дай бог собачка пробежится, а уж машину поставят - хуже эвакуатора
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      • Валерия Петрушина
        Валерия Петрушина, 13 декабря
        Если в доме 500 квартир, то никогда не будет 500 мест для парковок
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        Печальное событие для гряземесов и любителей парковаться на газонах.

        Конституционный суд РФ постановил, что «в соответствии с приведенным нормативным регулированием субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершенные с использованием транспортных средств».
        А следовательно, несмотря на сопротивление местных сутяжников, и Свердловская область вправе принять закон и штрафовать любителей парковки на газонах.

        Кого штрафовать и на сколько, обсудим на ЕТВ.

        В студии:

        Анатолий Логинов — квартальный Кировского района
        Вячеслав Вегнер — депутат Законодательного собрания Свердловской области
        Алексей Беззуб — общественник
        Ведущие:
        Оксана Маклакова
        Гости:
        Алексей Беззуб
        Вячеслав Вегнер
        Теги:
        Алексей Беззуб, Вячеслав Вегнер

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