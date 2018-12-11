Стандарты для няни
Запись эфира от 11 декабря 2018г.
Минтруд написал профессиональные стандарты для нянь. Документ уже регистрируют в минюсте.
В профтандартах подробно прописано, как должна работать няня с детьми до трех лет и старше, с какой периодичностью менять им белье, помогать в приеме пищи и учить детей есть самостоятельно, организовывать детский сон и игры с малышом как в помещении, так и на свежем воздухе, поддерживать чистоту в помещении, где находится ребенок.
Также
няня должна уметь оказать ребенку первую медпомощь. Всему этому будут
обучать на курсах для нянь, которые откроются, когда профстандарт
зарегистрируют. После учебы няни смогут пройти добровольную
сертификацию.
Как изменится работа нянь, как может измениться рынок этих услуг, обсудим на ЕТВ.
В студии:
Руслан Долженко — заведующий кафедрой экономики труда и управления персоналом УрГЭУ
Ольга Ульянова — няня
Юлия Силина — предприниматель, член Свердловского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»
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