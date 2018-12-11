Ёлка едет
Запись эфира от 12 декабря 2018г.
Исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков объясняет, когда наконец приедет главная городская ёлка. Как горожанам компенсируют сорванный праздник встречи ёлки. И что насчёт катка на пруду?
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