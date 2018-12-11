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Ёлка едет

Запись эфира от 12 декабря 2018г.

    Исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков объясняет, когда наконец приедет главная городская ёлка. Как горожанам компенсируют сорванный праздник встречи ёлки. И что насчёт катка на пруду?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Гости:
    Илья Марков
    Теги:
    ледовый городок, Новый год, елки, елка, Илья Марков

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