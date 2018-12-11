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Александр Пузанов. О столице и регионах

Запись эфира от 11 декабря 2018г.

    Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов в интервью ЕТВ о том, как спальные микрорайоны превращаются в гетто, почему нельзя забирать у муниципалитетов полномочия и как грамотно строить агломерации?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Пузанов
    Теги:
    микрорайон, бюджет, экономика, спальный район, ЖБИ, Академический микрорайон, город, Александр Пузанов

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