Александр Пузанов. О столице и регионах
Запись эфира от 11 декабря 2018г.
Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов в интервью ЕТВ о том, как спальные микрорайоны превращаются в гетто, почему нельзя забирать у муниципалитетов полномочия и как грамотно строить агломерации?
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