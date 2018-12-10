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Онкобольным здесь не место?

Запись эфира от 13 декабря 2018г.

«В квартиру номер… приезжают раковые больные со всех областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции».
История, которая повергла в шок и уныние всю страну — в Москве соседи собирают подписи против новых квартирантов, которыми должны были стать онкобольные дети, приехавшие в столицу на лечение.
Что это — банальное невежество? Дискриминация по признаку диагноза? Разжигание ненависти к отдельной группе лиц?
Что с этим делать? И как профилактируют стигму в отношении онкобольных в Екатеринбурге?

В студии:
— Юлия Аристова, руководитель общественной организации помощи онкопациентам;
«Вместе ради жизни»
— Денис Демидов, главный онколог Екатеринбурга, зам главврача Свердловского областного онкдиспансера;
— Любовь Копылова, волонтер группы помощи детям онкоцентра ОДКБ№ 1.
Ведущие:
Оксана Маклакова
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