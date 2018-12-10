Онкобольным здесь не место?

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, которая повергла в шок и уныние всю страну — в Москве соседи собирают подписи против новых квартирантов , которыми должны были стать онкобольные дети , приехавшие в столицу на лечение. Что это — банальное невежество? Дискриминация по признаку диагноза? Разжигание ненависти к отдельной группе лиц? Историякоторая повергла в шок и уныние всю страну — в Москве соседи собирают подписи против новых квартирантовкоторыми должны были стать онкобольные детиприехавшие в столицу на лечение.

Что с этим делать? И как профилактируют стигму в отношении онкобольных в Екатеринбурге?





В студии:

— Юлия Аристова , руководитель общественной организации помощи онкопациентам;