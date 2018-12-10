Онкобольным здесь не место?
Запись эфира от 13 декабря 2018г.
- Галина Повереннова, 10 декабряА как лечить болезнь, природу которой никто не знает? Онкологи есть, диагноз есть, а откуда болезнь - не говорят, как предотвратить - не говорят, вылечить окончательно - никто не может....
- Александра Аксенова, 10 декабряКомментарий удален
- Александра Аксенова, 10 декабряКомментарий удален
«В квартиру номер… приезжают раковые больные со всех областей. Каждый болеет своим видом рака. У нас рассадник инфекции».
История, которая повергла в шок и уныние всю страну — в Москве соседи собирают подписи против новых квартирантов, которыми должны были стать онкобольные дети, приехавшие в столицу на лечение.
Что это — банальное невежество? Дискриминация по признаку диагноза? Разжигание ненависти к отдельной группе лиц?
Что с этим делать? И как профилактируют стигму в отношении онкобольных в Екатеринбурге?
В студии:
— Юлия Аристова, руководитель общественной организации помощи онкопациентам;
«Вместе ради жизни»
— Денис Демидов, главный онколог Екатеринбурга, зам главврача Свердловского областного онкдиспансера;
— Любовь Копылова, волонтер группы помощи детям онкоцентра ОДКБ№ 1.
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