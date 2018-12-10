Государство просит вас рожать!

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О россиянах в цифрах — разговор на ЕТВ.

Профессор РЭШ Евгений Яковлев в интервью ЕТВ — о томкак алкоголизм влияет на демографическую ситуацию в Россиипомогает литихая антиалкогольная кампания», почему и как именно государство просило нас рожать и сколько в среднем живет российский мужчина?