Государство просит вас рожать!
Запись эфира от 10 декабря 2018г.
Профессор РЭШ Евгений Яковлев в интервью ЕТВ — о том, как алкоголизм влияет на демографическую ситуацию в России, помогает ли «тихая антиалкогольная кампания», почему и как именно государство просило нас рожать и сколько в среднем живет российский мужчина?
О россиянах в цифрах — разговор на ЕТВ.
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ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
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Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.