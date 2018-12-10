Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Государство просит вас рожать!

Запись эфира от 10 декабря 2018г.

    Профессор РЭШ Евгений Яковлев в интервью ЕТВ — о том, как алкоголизм влияет на демографическую ситуацию в России, помогает ли «тихая антиалкогольная кампания», почему и как именно государство просило нас рожать и сколько в среднем живет российский мужчина?
    О россиянах в цифрах — разговор на ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    От Ирины Шутько
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.