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ФОРУМ 100+

Запись эфира от 06 декабря 2018г.

    Международный форум высотного и уникального строительства100+: главные гости, главные события в эфире нашего телеканала.
    Интервью с Джереми Кимом — партнёром ахититектурного бюро Нормана Фостера (Foster+Partners), Кристосом Пассасом — исполнительным директором бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), Колином Эллардом — профессором психологии Университета Ватерлоо и многими другими.

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:

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