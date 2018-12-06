ФОРУМ 100+
Запись эфира от 06 декабря 2018г.
Международный форум высотного и уникального строительства100+: главные гости, главные события в эфире нашего телеканала.
Интервью с Джереми Кимом — партнёром ахититектурного бюро Нормана Фостера (Foster+Partners), Кристосом Пассасом — исполнительным директором бюро Захи Хадид (Zaha Hadid Architects), Колином Эллардом — профессором психологии Университета Ватерлоо и многими другими.
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.