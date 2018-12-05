Взятки. Как без них?
Запись эфира от 05 декабря 2018г.
- Ксения Анциферова, 05 декабряИной раз отношение в больнице к нашим старикам такое душевное, что, вспоминая свой опыт обращения к врачам, понимаешь, насколько это ценно, дорого и редко. Как тут не благодарить? Да хоть чем. И деньги мало-мальские давала, и шоколад
- Валерия Петрушина, 05 декабряСмешно, когда властьимущие, которые покупают на взятки дворцы на западе, говорят о цветах на 1 сентября и коньячок для трудовика. Как плевок в неудачников
- Олег Мелехов, 05 декабряИной раз документы за шоколадку (всего лишь!) сделают на несколько дней быстрее, как же я могу не способствовать взяточничеству в этом плане? И да, меня и принимающую сторону осудят за шоколадку?
- Галина Повереннова, 05 декабряЧто плохого в том, что выписываясь из больницы, я благодарю персонал скромной коробочкой конфет? Меня все посетительницы мамских форумов, которые со мной лежали, заклевали за это. Мол, и без конфеток должны нормально работать.
- Галина Повереннова, 05 декабряИ их позиция, конечно же, была самая правильная, и тут спорить было бесполезно
Почему низовая коррупция (в больницах, на дорогах, в школах) почти ушла, а большая остается? Как с нею борются? И каковы результаты? Где и сколько берут?
В студии:
— Оксана Безумова — помощник прокурора Октябрьского района,
— Екатерина Петрова — руководитель регионального представительства Трансперенси интернешенел,
— Анна Кирьянова — психолог.
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