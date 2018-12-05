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Взятки. Как без них?

Запись эфира от 05 декабря 2018г.

  • Ксения Анциферова
    Ксения Анциферова, 05 декабря
    Иной раз отношение в больнице к нашим старикам такое душевное, что, вспоминая свой опыт обращения к врачам, понимаешь, насколько это ценно, дорого и редко. Как тут не благодарить? Да хоть чем. И деньги мало-мальские давала, и шоколад
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    • Валерия Петрушина
      Валерия Петрушина, 05 декабря
      Смешно, когда властьимущие, которые покупают на взятки дворцы на западе, говорят о цветах на 1 сентября и коньячок для трудовика. Как плевок в неудачников
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      • Олег Мелехов
        Олег Мелехов, 05 декабря
        Иной раз документы за шоколадку (всего лишь!) сделают на несколько дней быстрее, как же я могу не способствовать взяточничеству в этом плане? И да, меня и принимающую сторону осудят за шоколадку?
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        • Галина Повереннова
          Галина Повереннова, 05 декабря
          Что плохого в том, что выписываясь из больницы, я благодарю персонал скромной коробочкой конфет? Меня все посетительницы мамских форумов, которые со мной лежали, заклевали за это. Мол, и без конфеток должны нормально работать.
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          • Галина Повереннова
            Галина Повереннова, 05 декабря
            И их позиция, конечно же, была самая правильная, и тут спорить было бесполезно
        Почему низовая коррупция (в больницах, на дорогах, в школах) почти ушла, а большая остается? Как с нею борются? И каковы результаты? Где и сколько берут?
        В студии:

        — Оксана Безумова — помощник прокурора Октябрьского района,

        — Екатерина Петрова — руководитель регионального представительства Трансперенси интернешенел,

        — Анна Кирьянова — психолог.

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