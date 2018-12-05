Взятки. Как без них?

Общество Планшетами и смартфонами брала взятки преподаватель математики из Ирби За взятку в 36 тысяч рублей Ирбитский районный суд приговорил преподавателя математики филиала медицинского колледжа к штрафу в 600 тысяч.

Общество Взятка гаишнику безналом — реальность или обман? Город взбудоражила новость , появившаяся на одном из городских форумов. Интернет-пользователь сообщает ( и даже размещает видеоролик), что дал взятку гаишнику с помощью банковской карточки. Якобы , сотрудник полиции , даже не требуя выйти из ма

Общество В Екатеринбурге следователь полиции пытался получить взятку автомобиле в Екатеринбурге предъявлено обвинение 26-летнему следователю отдела полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу. Оифцера обвиняют в пролучении взятки в особо крупном размере. По данным следствия , злоумышленник рассчитывал получить автом

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Общество Облсуд отклонил жалобу замглавы свердловского УФАС на строгий срок Бывшей чиновнице антимонопольного ведомства , ее адвокату и еще одному осужденному за получение крупной взятки не удалось доказать Свердловскому областному суду свою невиновность. Марина Пушкарева останется в колонии на 10 лет.

Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019

Общество Припарковался! 8 лет и 30 тысяч — штрафная перспектива для водителя-вз Восемь лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч рублей — такая перспектива у водителя , который пытался дать взятку инспектору ДПС.