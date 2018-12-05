Константин Чудовский — новый главный дирижёр URAL OPERA BALLET
Запись эфира от 06 декабря 2018г.
Главным дирижером екатеринбургского оперного театра в новом сезоне станет 36-летний Константин Чудовский. Сейчас он работает главным дирижером в муниципальном театре Сантьяго в Чили. Новый дирижер оперного о том, как уже началось сотрудничество и о любви к Екатеринбургу.
Новое и интересное
В Екатеринбурге отметили место первого концерта группы «Чайф»
Общество
К 33-летию уральских музыкантов на стене ДК, где рок-н-рольщики начали свой путь к народному признанию, установили мемориальную доску.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Вместо кофеен и баров студенты Урала встречались в сквере «за Оперным»
Эта культовая площадка, пережив череду реконструкций, по-прежнему остается популярной в народе.