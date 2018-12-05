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Константин Чудовский — новый главный дирижёр URAL OPERA BALLET

Запись эфира от 06 декабря 2018г.

    Главным дирижером екатеринбургского оперного театра в новом сезоне станет 36-летний Константин Чудовский. Сейчас он работает главным дирижером в муниципальном театре Сантьяго в Чили. Новый дирижер оперного о том, как уже началось сотрудничество и о любви к Екатеринбургу.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:
    дирижер, музыка, Оперный театр

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