Главным дирижером екатеринбургского оперного театра в новом сезоне станет 36-летний Константин Чудовский. Сейчас он работает главным дирижером в муниципальном театре Сантьяго в Чили. Новый дирижер оперного о том , как уже началось сотрудничество и о любви к Екатеринбургу.