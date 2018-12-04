Главная «ЕТВ»ПрограммыСумма мнений Σ

Предпринимать или не предпринимать?

Запись эфира от 04 декабря 2018г.

    Как сформировать позитивный образ предпринимателя? Как построить глобальную корпорацию, не уезжая из родного Екатеринбурга? Как создавать новые тренды и занимать новые ниши? Об этом и многом другом в эфире ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.