Победить ВИЧ за два года. Для чего городу Парижская декларация?

1 декабря в субботу Екатеринбург подписал Парижскую декларацию по борьбе со СПИДом , став одним из трех сотен мегаполисов , взявших на себя обязательства к концу 2020 достичь показателей 90\90\90. Что это означает? Справится ли Екатеринбург? И чего от подписания декларации ждут екатеринбуржцы , живущие с ВИЧ?