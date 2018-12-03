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Победить ВИЧ за два года. Для чего городу Парижская декларация?

Запись эфира от 03 декабря 2018г.

    1 декабря в субботу Екатеринбург подписал Парижскую декларацию по борьбе со СПИДом, став одним из трех сотен мегаполисов, взявших на себя обязательства к концу 2020 достичь показателей 90\90\90. Что это означает? Справится ли Екатеринбург? И чего от подписания декларации ждут екатеринбуржцы, живущие с ВИЧ?
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Александр Высокинский
    Теги:
    Александр Высокинский

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