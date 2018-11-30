Поехали… на Марс!
Запись эфира от 04 декабря 2018г.
Космический зонд Инсайт достиг, наконец, поверхности Марса и даже отправил на Землю свое первое селфи. Поверхность соседней планеты ученые исследуют давно, а простые наблюдатели уже собираются покорять просторы вселенной и колонизировать красную планету.
— Насколько успешные исследования повышают интерес к астрономии и космонавтике?
— Сколько среди рядовых обывателей остается мифов, связанных с космосом?
— Чем интересуется сейчас подрастающее поколение и сможет ли оно сделать новый космический рывок?
И вообще, вы помните, когда на землю возвращается уральский космонавт Сергей Прокопьев?
Присоединяйтесь к разговору о Космосе на ЕТВ.
В студии:
Павел Скрипниченко — астроном
Евгения Панасова — начальник группы развития детского творчества НПО «Автоматики»
Юлия Жуликова — астрофотограф
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.