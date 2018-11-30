Поехали… на Марс!

Космический зонд Инсайт достиг , наконец , поверхности Марса и даже отправил на Землю свое первое селфи. Поверхность соседней планеты ученые исследуют давно , а простые наблюдатели уже собираются покорять просторы вселенной и колонизировать красную планету.







— Насколько успешные исследования повышают интерес к астрономии и космонавтике?



— Сколько среди рядовых обывателей остается мифов , связанных с космосом?



— Чем интересуется сейчас подрастающее поколение и сможет ли оно сделать новый космический рывок?







И вообще , вы помните , когда на землю возвращается уральский космонавт Сергей Прокопьев?





Присоединяйтесь к разговору о Космосе на ЕТВ.







В студии:







Павел Скрипниченко — астроном

Евгения Панасова — начальник группы развития детского творчества НПО « Автоматики»



Юлия Жуликова — астрофотограф

