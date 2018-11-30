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Поехали… на Марс!

Запись эфира от 04 декабря 2018г.

    Космический зонд Инсайт достиг, наконец, поверхности Марса и даже отправил на Землю свое первое селфи. Поверхность соседней планеты ученые исследуют давно, а простые наблюдатели уже собираются покорять просторы вселенной и колонизировать красную планету.

    — Насколько успешные исследования повышают интерес к астрономии и космонавтике?
    — Сколько среди рядовых обывателей остается мифов, связанных с космосом?
    — Чем интересуется сейчас подрастающее поколение и сможет ли оно сделать новый космический рывок?

    И вообще, вы помните, когда на землю возвращается уральский космонавт Сергей Прокопьев?

    Присоединяйтесь к разговору о Космосе на ЕТВ.

    В студии:

    Павел Скрипниченко — астроном
    Евгения Панасова — начальник группы развития детского творчества НПО «Автоматики»
    Юлия Жуликова — астрофотограф
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Павел Скрипниченко
    Теги:
    Павел Скрипниченко

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