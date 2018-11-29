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Прямые договоры на воду и тепло: кому выгодно?

Запись эфира от 29 ноября 2018г.

    Уже год как жители многоквартирных домов могут напрямую заключать договоры с поставщиками услуг. Насколько это оказалось удобно и выгодно, и с какими сложностями столкнулись потребители и поставщики, разберемся на ЕТВ.
    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Галина Хорошавина
    Теги:
    ЖКХ, ТСЖ, многоквартирные дома, коммунальная авария, мусорная реформа, мусор, отопление, горячая вода, Галина Хорошавина

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