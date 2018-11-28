Этап кубка мира по прыжкам с трамплина

Мы готовы встречать гостей этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Насколько это для важное событие, следует из его названия — Кубок мира. Приедут лучшие «летающие лыжники» со всего мира, делегации из 15 стран. Смотреть на их прыжки собираются десятки тысяч зрителей.

Этап Кубка мира пройдут под Нижним Тагилом 1 и 2 декабря, предварительные старты — квалификация — уже 30 ноября. Лучшие прыгуны планеты будут разыгрывать очки для зачета в общем зачете этапа Кубка мира. Уральцам предоставляется уникальная возможность стать очевидцами этих событий.

Все подробности рассказывает заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Михайлович Набоких



Нижний Тагил очень гостеприимен, он порадует и культурной программой открытия и закрытия соревнований, которых примут участие VIРы, все мероприятия будут очень яркими. Мы договорились даже с погодой: она обещает быть комфортной. Думаю, что каждый, кто приедет на открытие в выходные дни, не останется равнодушными и будет в дальнейшем следить за Кубком мира.

Этап Кубка мира — не только большое спортивное мероприятие, но и шоу, рассчитанное на зрителей и болельщиков. Мы ожидаем, что их будет порядка 3,5 тысяч человек. Это грандиозное мероприятие проходит уже не первый раз, в первую очередь, в этом есть заслуга правительства Свердловской области и лично губернатора Евгения Куйвашева, который поддерживает формат крупнейших международных событий.

Каждый вид спорта популярен по своему. Если взять прыжки с трамплина — то тут можно сказать, что выше уровня не бывает. Я бы посоветовал приезжать на такие события с семьями. После проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге был наплыв детей в футбольные секции и школы. Мы ожидаем такого же эффекта. И школы, которые культивируют прыжки с трамплина, у нас есть. Например, на Уктусе и в Нижнем Тагиле.

Прыжки с трамплина не подразумевает, кто дальше прыгнет, это целая стихия, с которой борется спортсмен, учитывая законы физики. На одном из этапов впервые россиянин, и это историческое событие. Мы очень надеемся, что в родных краях, на тагильском трамплине, наш Евгений Климов покажет достойный результат и уверенно войдет в элиту прыгунов.

Россия показала всему миру, что может проводить спортивные мероприятия не просто хорошо, а на высшем мировом уровне. Это очень важные и значимые события, но и уровень ответственности увеличен в разы. Задействовано очень много сил и структур, министерств, спортсменов, организаций. Отобрано порядка 120 волонтеров, самих заявок было около 250. Люди сегодня не хотят быть пассивными зрителями, они хотят принимать непосредственное участие в организации мероприятий.

Если говорить об уровне мероприятия, то достаточно одного факта: аккредитована сеть каналов Eurosport, которая из Нижнего Тагила будет вести трансляцию на весь мир. Стартуют спортсмены из США, Канады, Японии, Норвегии, Австрии, Швейцарии. Камера будет захватывать и тех счастливчиков, которые придут поболеть за спортсменов.

Так же мероприятие будет транслировать телеканал «Матч-ТВ», много журналистов приедет со всего мира. Для зрелищности эти соревнования будут проходить в вечернее время с красивым освещением.

В этом году мы делаем все, чтобы качество услуг было на высоте, отрабатываются мероприятия для удобства дислокации команд, делегаций, зрителей, логистика для того, чтобы можно было припарковаться, дойти и пройти осмотр. Президент российской федерации прыжков на лыжах с трамплина подтвердил высокий уровень готовности. Согласны с этим и делегаты со всего мира: трамплин и инфраструктура готовы для проведения топового мероприятия.

Получить возможность проведения этапа Кубка мира крайне непросто. Одного желания организаторов не достаточно — должны проголосовать все страны-участники мероприятия. Существует много критериев: условия по проведению, технические характеристик трамплинов. Не все с этими условиями справляются. Тем не менее, Нижний Тагил принимает этап Кубка мира в четвертый раз.

Если говорить о самом трамплине — это современная конструкция. В России подобный всего три: в Нижнем Тагиле, в Сочи и в Чайковском.

В марте 2019 года на этом же трамплине планируется проведение нового топового мероприятия (уровня Кубка мира) среди женщин — «Турне двух трамплинов». Заместитель губернатора Пермского края с первым заместителем губернатора Свердловской области проведут переговоры по организации этого мероприятия.

Если бы не было политической воли и поддержки — проведение таких мероприятий невозможно. Губернатор Евгений Куйвашев очень поддерживает мероприятия, не надо забывать, что их проведение — бренд международного уровня. Это имидж нашей территории, как выставка «Иннопром». Такие мероприятия, которые традиционно, регулярно проводятся у нас — это география нашей популярности.