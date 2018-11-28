БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ С ПРЕЗЕНТАЦИИ МАТРЁШЕК ЭКСПО

Матрёшки ЭКСПО на площадке перед Ельцин Центром презентуют их создатели и глава Екатеринбурга. Встречают расписных русских красавиц стрим-барышни ЕТВ. Смотрим прямую трасляцию презентации , любуемся и узнаём , как связаны двухметровые красотки с ЭКСПО-2025 и что ждёт дальше эти национальные игрушки.