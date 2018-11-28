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БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ С ПРЕЗЕНТАЦИИ МАТРЁШЕК ЭКСПО

Запись эфира от 04 октября 2018г.

    Матрёшки ЭКСПО на площадке перед Ельцин Центром презентуют их создатели и глава Екатеринбурга. Встречают расписных русских красавиц стрим-барышни ЕТВ. Смотрим прямую трасляцию презентации, любуемся и узнаём, как связаны двухметровые красотки с ЭКСПО-2025 и что ждёт дальше эти национальные игрушки.
    Ведущие:
    Александра Аксенова
    Евгения Лемесева
    Гости:
    Константин Пудов
    Аркадий Чернецкий
    Александр Высокинский
    Дмитрий Шишкин
    Теги:
    Константин Пудов, Аркадий Чернецкий, Александр Высокинский, Дмитрий Шишкин

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