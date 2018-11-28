БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ С ПРЕЗЕНТАЦИИ МАТРЁШЕК ЭКСПО
Запись эфира от 04 октября 2018г.
Матрёшки ЭКСПО на площадке перед Ельцин Центром презентуют их создатели и глава Екатеринбурга. Встречают расписных русских красавиц стрим-барышни ЕТВ. Смотрим прямую трасляцию презентации, любуемся и узнаём, как связаны двухметровые красотки с ЭКСПО-2025 и что ждёт дальше эти национальные игрушки.
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