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До 100 и выше

Запись эфира от 28 ноября 2018г.

    С 5 по 7 декабря в Екатеринбурге пройдет V Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018.
    Технологии информационного моделирования — это начало новой эпохи в строительстве. Эпохи цифрового строительства. Как цифра изменит комфорт жилья и формы будущих пространств и конструкций, обсудим на ЕТВ.
    О том, что будет на форуме рассказывают гости студии:

    Лекомцев Сергей Платонович, Координатор НОСТРОЙ по УрФО, президент СРО Ассоциация строителей Урала
    Белоус Вера Васильевна, ответственный секретарь Оргкомитета 100+Forum Russia, руководитель рабочей группы

    Ведущие:
    Оксана Маклакова
    Гости:
    Вера Белоус
    Теги:
    форум 100+, высотки, строительство, УГМК, РМК, Высоцкий, высотка, стройка, выставка, Синара девелопмент, ЛСР, Форум групп, Солнечный, Академический, ЖБИ, Вера Белоус

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