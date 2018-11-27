До 100 и выше
Запись эфира от 28 ноября 2018г.
С 5 по 7 декабря в Екатеринбурге пройдет V Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018.Технологии информационного моделирования — это начало новой эпохи в строительстве. Эпохи цифрового строительства. Как цифра изменит комфорт жилья и формы будущих пространств и конструкций, обсудим на ЕТВ.
О том, что будет на форуме рассказывают гости студии:
Лекомцев Сергей Платонович, Координатор НОСТРОЙ по УрФО, президент СРО Ассоциация строителей Урала
Белоус Вера Васильевна, ответственный секретарь Оргкомитета 100+Forum Russia, руководитель рабочей группы
Новое и интересное
Все идет по плану
К каким изменениям готов Екатеринбург в будущем и как не снизить темпы развития города сейчас.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях