До 100 и выше

С 5 по 7 декабря в Екатеринбурге пройдет V Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018.

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О том , что будет на форуме рассказывают гости студии:





Лекомцев Сергей Платонович , Координатор НОСТРОЙ по УрФО , президент СРО Ассоциация строителей Урала Белоус Вера Васильевна , ответственный секретарь Оргкомитета 100+Forum Russia, руководитель рабочей группы





Технологии информационного моделирования — это начало новой эпохи в строительстве. Эпохи цифрового строительства. Как цифра изменит комфорт жилья и формы будущих пространств и конструкцийобсудим на ЕТВ.