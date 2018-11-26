Ученик-учитель: почему дело доходит до драки?

Психологи для педагогов могут появиться в российских школах. С таким предложением выступили представители всероссийского родительского комитета. Родителей пугают участившиеся случаи агрессии педагогов по отношению к школьникам и беспокоит высокая психологическая нагрузка на учителей. Почему школа превращается в поле битвы и спасут ли ситуацию психологи? Обсудим на ЕТВ.







В студии:





Игорь Мороков — уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области



Леся Кольчугина — педагог-психолог , руководитель центра психологической помощи « Диалог»

Екатерина Гвоздева — педагог-психолог , руководитель медиации школы № 183















