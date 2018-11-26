Ученик-учитель: почему дело доходит до драки?
Запись эфира от 26 ноября 2018г.
- Галина Повереннова, 26 ноябрято есть задача разрешения конфликта всегда на учителе? ребёнок зачастую или не понимает, что делать, и что что-то вообще нужно делать в конфликте, или из принципа не идёт на примирение, а провоцирует
- Александра Аксенова, 26 ноябряУ меня гиперакивный внук,конфликты сопровождают с ясельной группы детсада,сейчас 2 класс,псилогическое и фзическое насилие было неоднократно,может таких детей надо обединять в одельные классы?
- Александра Аксенова, 26 ноябрявопрос с ютуба
- Вит Мельковский, 26 ноябряВерните розги в школы!
- Галина Повереннова, 26 ноябряу меня в школе учитель географии ставила в угол вплоть до 10 класса всех, кто не слушал, болтал на уроке, нарушал дисциплину! В итоге географию сдавали по выбору все даже самые бестолочи по жизни, потому что географии она научила всех!
- Галина Повереннова, 26 ноябрявсе сдали на 4 и 5, это единственный предмет, который знала вся школа, благодаря её некой тирании: после угла она заставляла прилюдно извиняться
Психологи для педагогов могут появиться в российских школах. С таким предложением выступили представители всероссийского родительского комитета. Родителей пугают участившиеся случаи агрессии педагогов по отношению к школьникам и беспокоит высокая психологическая нагрузка на учителей. Почему школа превращается в поле битвы и спасут ли ситуацию психологи? Обсудим на ЕТВ.
В студии:
Игорь Мороков — уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
Леся Кольчугина — педагог-психолог, руководитель центра психологической помощи «Диалог»
Екатерина Гвоздева — педагог-психолог, руководитель медиации школы № 183
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