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Ученик-учитель: почему дело доходит до драки?

Запись эфира от 26 ноября 2018г.

  • Галина Повереннова
    Галина Повереннова, 26 ноября
    то есть задача разрешения конфликта всегда на учителе? ребёнок зачастую или не понимает, что делать, и что что-то вообще нужно делать в конфликте, или из принципа не идёт на примирение, а провоцирует
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    • Александра Аксенова
      Александра Аксенова, 26 ноября
      У меня гиперакивный внук,конфликты сопровождают с ясельной группы детсада,сейчас 2 класс,псилогическое и фзическое насилие было неоднократно,может таких детей надо обединять в одельные классы?
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    • Вит Мельковский, 26 ноября
      Верните розги в школы!
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      • Галина Повереннова
        Галина Повереннова, 26 ноября
        у меня в школе учитель географии ставила в угол вплоть до 10 класса всех, кто не слушал, болтал на уроке, нарушал дисциплину! В итоге географию сдавали по выбору все даже самые бестолочи по жизни, потому что географии она научила всех!
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        • Галина Повереннова
          Галина Повереннова, 26 ноября
          все сдали на 4 и 5, это единственный предмет, который знала вся школа, благодаря её некой тирании: после угла она заставляла прилюдно извиняться
      Психологи для педагогов могут появиться в российских школах. С таким предложением выступили представители всероссийского родительского комитета. Родителей пугают участившиеся случаи агрессии педагогов по отношению к школьникам и беспокоит высокая психологическая нагрузка на учителей. Почему школа превращается в поле битвы и спасут ли ситуацию психологи? Обсудим на ЕТВ.

      В студии:

      Игорь Мороков — уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области
      Леся Кольчугина — педагог-психолог, руководитель центра психологической помощи «Диалог»
      Екатерина Гвоздева — педагог-психолог, руководитель медиации школы № 183




      Ведущие:
      Оксана Маклакова
      Гости:
      Игорь Мороков
      Теги:
      Игорь Мороков

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